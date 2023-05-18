FT узнала о предложении Зеленского к G7 провести саммит мира по Украине

Лидеры G7 обсудят идею на встрече в Японии, пишет издание. Саммит, предложенный Зеленским, нацелен на продвижение его «формулы мира» по Украине

Владимир Зеленский (Фото: Federico Gambarini / Reuters)

Лидеры стран G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония) намерены обсудить на предстоящей встрече в Хиросиме предложение украинского президента Владимира Зеленского о проведении саммита мира по Украине, пишет Financial Times со ссылкой на источник в ЕС.

«Украинцы попросили об этом, и я ожидаю, что G7 обсудит его», — сказал собеседник издания.

Потенциальный саммит, участие России в котором не предусмотрено, будет нацелен на продвижение так называемой «формулы мира» Зеленского, представленной прошлой осенью и состоящей из 10 пунктов, отмечает газета. План Киева предусматривает вывод российских войск и восстановление территориальной целостности страны. МИД Украины заявлял, что не будет воспринимать предложения об урегулировании, которые предусматривают утрату территорий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл украинский план нереалистичным, а также не адекватным сложившейся ситуации. При этом МИД заявлял о готовности вести переговоры без предварительных условий. В то же время в Кремле отмечали, что Киеву следует учитывать появление в состав России новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Саммит G7 в японской Хиросиме пройдет с 19 по 21 мая. Во встрече также примут участие делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии и ряда других стран. Украинские власти не исключали участие в саммите президента Владимира Зеленского, но уточняли, что все будет зависеть «от ситуации на поле боя».

В рамках G7 западные страны совместно участвуют в подготовке санкций против России из-за военной операции на Украине, например в декабре «большая семерка» совместно приняла решение ввести потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Россия называет санкции нелегитимными, а в ответ потолок запретила продавать нефть странам и компаниям, соблюдающим лимит.