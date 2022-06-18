Politico узнало, что США намерены отправить на Украину еще четыре РСЗО
Пентагон рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.
«Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине еще четыре ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи», — говорится в сообщении.
При этом Politico напоминает, что отправка первых четырех американских реактивных систем залпового огня в Украину уже в процессе.
Впервые об отправке на Украину HIMARS американские власти официально сообщили1 июня. Пентагон уточнял, что в пакет военной помощи на $700 млн, помимо РСЗО и снарядов к ним, также вошли пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17, 15 тактических машин, а также запчасти и снаряжение.
В Киеве заверили, что не станут использовать полученные РСЗО для нанесения ударов по целям на территории России, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен, назвав отношения между США и Украиной доверительными.
В Кремле, комментируя передачу Киеву американских систем залпового огня, отмечали, что это не поспособствует возобновлению мирных переговоров. В то же время российский президент Владимир Путин указывал, что поставки США и другими западными государствами РСЗО не меняют расстановку сил, поскольку ВСУ обладали российским и советским вооружением со сходной дальностью огня.