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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало, что США намерены отправить на Украину еще четыре РСЗО

РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS (Фото: Cpl. Colton Garrett / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Пентагон рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине еще четыре ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи», — говорится в сообщении.

При этом Politico напоминает, что отправка первых четырех американских реактивных систем залпового огня в Украину уже в процессе.

Байден объявил о передаче Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS
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РСЗО HIMARS

Впервые об отправке на Украину HIMARS американские власти официально сообщили1 июня. Пентагон уточнял, что в пакет военной помощи на $700 млн, помимо РСЗО и снарядов к ним, также вошли пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17, 15 тактических машин, а также запчасти и снаряжение.

В Киеве заверили, что не станут использовать полученные РСЗО для нанесения ударов по целям на территории России, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен, назвав отношения между США и Украиной доверительными.

В Кремле, комментируя передачу Киеву американских систем залпового огня, отмечали, что это не поспособствует возобновлению мирных переговоров. В то же время российский президент Владимир Путин указывал, что поставки США и другими западными государствами РСЗО не меняют расстановку сил, поскольку ВСУ обладали российским и советским вооружением со сходной дальностью огня.

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