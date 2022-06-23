МИД заявил о «точке замерзания» в отношениях с Хорватией и Словенией

Враждебная позиция Хорватии и Словении по отношению к России заключается в поставках Украине оружия, высылках российских дипломатов и «голословных обвинениях» Москвы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Хорватия и Словения привели отношения с Россией к «точке замерзания» — им же предстоит и инициировать восстановление связей. Об этом заявил директор четвертого Европейского департамента российского МИДа Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

«Инициировать восстановление отношений должны те, кто подвел их к точке замерзания. Разумеется, поворот станет возможен не раньше, чем в Загребе и Любляне возобладает здравый смысл», — подчеркнул он.

Пилипсон указал на то, что враждебная позиция Хорватии и Словении по отношению к России заключается в помощи Украине оружием, высылкой сотрудников российских посольств и в потоке «голословных обвинений» в адрес Москвы.

Он напомнил, что Россия всегда видела в двух странах «добрых партнеров», что Загреб, Любляна и Москва развивали торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие и культурно-гуманитарные связи.

Премьер Хорватии призвал Сербию «не сидеть на двух стульях» из-за России Политика

Ранее хорватский премьер-министр Андрей Пленкович рекомендовал Сербии «быть очень осторожной» и решить, «чью сторону она выбирает и поддерживает», если она хочет вступить в ЕС. «Сейчас не время сидеть на двух стульях», — подчеркнул он. Так премьер Хорватии прокомментировал ситуацию с отказом балканских стран пропустить самолет главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию. До этого президент Сербии Александр Вучич обещал сопротивляться санкциям против России, пока это возможно, и заверил, что страна не придерживается ни русофобского курса, ни прозападного.

Пленкович ранее посетил Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили ужесточение санкций против России, восстановление украинских регионов и помощь Киеву, а также интеграцию Украины в Евросоюз. Хорватский премьер также сообщал, что Загреб выделит Киеву дополнительную помощь в размере €5 млн.

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Президент Хорватии Зоран Миланович, в свою очередь, выразил удивление, почему Запад до сих пор не ввел санкции на газ из России. Он подчеркнул, что пока что все введенные ранее санкции не привели к ослаблению рубля и российской экономики — цену за это заплатят европейские граждане, а президент России Владимир Путин «будет только удовлетворенно улыбаться».

В середине апреля МИД Хорватии потребовал от 18 российских дипломатов и шести сотрудников административно-технического персонала покинуть страну, подчеркнув, что Загреб осуждает «агрессию против Украины и многочисленные преступления» России. В МИД России назвали решение Загреба недружественным и «ничем не мотивированным». Позднее российская сторона выслала пять сотрудников посольства Хорватии.

В начале апреля Словения объявила, что сокращает штат посольства России в Любляне с 41 до восьми человек, или на 80%. Российский МИД вручил временному поверенному в делах Словении в России ноту с требованием сократить численность дипломатического персонала в Москве на четыре человека.

Премьер-министр Словении Янез Янша в середине марта также встретился с Зеленским в Киеве. На встрече также были премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Чехии Петр Фиала. Целью визита является предоставление широкого пакета мер поддержки стране.