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Премьер Хорватии прибыл с визитом в Киев и встретился с Зеленским

Андрей Пленкович и Владимир Зеленский
Андрей Пленкович и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прибыл на Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили ужесточение санкций против России, восстановление украинских регионов и помощь Киеву, а также интеграцию Украины в Евросоюз, сообщается в Telegram-канале Зеленского.

«Украина говорит с Хорватией на одном языке — языке ценностей и борьбы за свободу», — говорится в сообщении. На пресс-конференции по итогам встречи президент Украины поблагодарил Пленковича за визит.

Хорватская сторона сообщает, что премьер-министр также провел переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем и председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Вместе с Пленковичем в Киев прилетел министр иностранных дел Гордан Грлич-Радман.

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Посол Хорватии Аница Джамич, которую после начала российской военной операции перевели из Киева во Львов, по случаю визита премьера и главы МИДа вернулась в украинскую столицу, где останется и продолжит возглавлять посольство, сообщает канцелярия Пленковича.

После начала военных действий Хорватия поддержала Украину. На конференции доноров в Варшаве Пленкович объявил, что Загреб выделит Киеву дополнительную помощь в размере €5 млн. В апреле власти страны потребовали, чтобы 18 дипломатов и шестеро сотрудников административно-технического персонала российского посольства покинули Хорватию.

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