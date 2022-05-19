МИД потребовал от Словении сократить число дипломатов в России
Временного поверенного в делах Словении в России вызвали в МИД, сообщает ведомство.
Дипломату вручили ноту с требованием сократить численность дипломатического персонала в Москве на четыре человека. Сколько теперь там останется сотрудников, ведомство не уточнило. Министерство также решило «скорректировать условия функционирования словенского диппредставительства» с учетом работы посольства России в Любляне.
Кроме того, сообщили в МИДе, временному поверенному заявили протест в связи с «безосновательными попытками властей Словении возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием словенской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму».
5 апреля Словения объявила, что сокращает штат посольства России в Любляне с 41 до восьми человек, или на 80%. В тот же день выслать ряд российских дипломатов решил Евросоюз.
В марте агентство STA передавало, что Словения отправит на Украину несколько самолетов с оружием, боеприпасами и касками. В конце апреля немецкий телеканал n-tv со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщил, что Словения передаст ВСУ советские танки Т-72 в обмен на вооружение ФРГ — боевые машины Marder и бронетранспортеры Fuchs.
Серия высылок дипломатов из стран ЕС проходит на фоне российской военной операции на Украине. Работников диппредставительств России объявили персонами нон грата Польша, Германия, Словакия, Бельгия и другие европейские страны. Москва принимает ответные меры. В частности, 19 мая МИД решил выслать пять сотрудников посольства Португалии.