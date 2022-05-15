Вучич заявил о сопротивлении санкциям против России до последнего

По словам сербского президента, его страна будет отказываться от санкций против России, несмотря на то что ей приходится дорого за это платить. Сербия делает это не из выгоды, а из-за «честного отношения к себе»

Александр Вучич (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Сербия будет сопротивляться введению санкций против России сколько возможно, заявил президент республики Александр Вучич TV Prva, его слова приводит Novosti.rs.

По его словам, стране приходится дорого платить за отказ вводить ограничительные меры против России, в частности отсутствием доступа к рынку капитала и трудностями с обслуживанием кредитов. «Все скажут: «Вучич объявляет о введении санкций». Нет. Мы будем сопротивляться до тех пор, пока можем», — отметил глава государства.

Вучич пояснил, что Сербия это делает не из-за того, что получает выгоду (Белград закупает у России газ), а из-за «честного отношения к себе» и уважения к международному праву. «Мы знаем, что такое санкции, насколько они несправедливы и ненужны», — добавил президент.

Сербский лидер неоднократно заявлял, что его страна не поддержит ограничения в отношении России, несмотря на то что ей приходится очень дорого платить за это и сама она стремится в Евросоюз. «Сербия не будет топтать и гасить свою дружбу, которая у нее есть на востоке, и нам не приходит в голову этого делать. И меня не интересует, какая сила оказывает давление, только сила интересов Сербии может изменить наше отношение», — отмечал Вучич.

При этом он указывал, что ЕС требует, чтобы Сербия присоединилась к санкциям против России, в то же время сам не отказывается от российских нефти и газа.