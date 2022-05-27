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МИД объявил персонами нон грата пять дипломатов Хорватии

МИД объявил пятерых хорватских дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры. Министерство заявило протест в связи с «попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россию покинут пять сотрудников посольства Хорватии, они объявлены персонами нон грата, эта мера принята в ответ на сокращение Загребом числа сотрудников российского посольства в республике, говорится на сайте МИДа.

В министерство вызвали хорватского посла Томислава Цара: ему выразили «решительный протест в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму».

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В середине апреля хорватский МИД потребовал от 18 российских дипломатов и шести сотрудников административно-технического персонала покинуть страну. Министерство подчеркнуло, что Загреб осуждает «агрессию против Украины и многочисленные преступления» России, и призвало Москву срочно прекратить боевые действия и вывести войска с украинской территории.

«В качестве причины были озвучены приевшиеся еэсовские постулаты: военная агрессия против Украины, военные преступления, нарушение территориальной целостности», — рассказали РБК в российском посольстве.

В МИД России назвали решение Загреба недружественным и «ничем не мотивированным», предупредив, что оно окажет «разрушительное воздействие» на отношение между странами. Представитель ведомства Мария Захарова затем заявила, что власти Хорватии не позволили организовать авиарейс для эвакуации сотрудников МИДа. По ее мнению, это решение власти страны приняли в рамках «своей воинствующей русофобии», что приведет к «достойному ответу».

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Российские власти в начале марта включили Хорватию в список недружественных государств. Вместе с ней в перечне оказались все страны Евросоюза, США, Сан-Марино, Микронезия и др. Хорватский премьер Андрей Пленкович на это отреагировал, что властям страны «все равно». «Это просто означает, что мы были на правильной стороне истории и вели правильную политику, и мы можем гордиться этим», — добавил он. В посольстве России назвали решение Москвы закономерным.

В Хорватии при этом разделились мнения относительно инициативы вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Президент Зоран Миланович призвал помешать этому процессу вместе с Турцией, Пленкович говорил, что прервал контакты с президентом из-за его пророссийских взглядов. При этом Миланович называл Пленковича «украинским агентом».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Хорватия МИД персона нон грата высылка дипломатов
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