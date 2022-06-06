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Премьер Хорватии призвал Сербию «не сидеть на двух стульях» из-за России

Нынешние условия вынудят Сербию определиться, не чьей она стороне, сказал Пленкович, комментируя ситуацию с отказом балканских стран пропустить самолет Лаврова. Вучич обещал сопротивляться санкциям против России, пока это возможно
Андрей Пленкович
Андрей Пленкович (Фото: Zhang Cheng / XinHua / Global Look Press)

Властям Сербии следует проявить осторожность и решить, с кем она в нынешних условиях, если республика намерена попасть в Евросоюз, заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович на пресс-конференции, передает телеканал N1.

Так Пленкович отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать отмену визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в Сербию — его самолет накануне отказались пропустить через свои воздушные пространства Северная Македония, Болгария и Черногория.

«Это не имеет никакого отношения к нам, это вопрос между Россией и Сербией. Сербия должна быть очень осторожной [и решить], чью сторону она выбирает и поддерживает, если у нее есть амбиции вступить в ЕС, — ответил Пленкович. — Сейчас не время сидеть на двух стульях».

Лавров назвал немыслимым отказ пропустить его самолет в Сербию
Политика
Сергей Лавров

О запрете на пролет самолета Лаврова 5 июня сообщила представитель МИДа Мария Захарова. Она пояснила: «Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи». Лавров назвал произошедшее немыслимым и выразил мнение, что Сербию лишили права вести самостоятельную внешнюю политику в отношении России.

Российский министр должен был посетить Белград 6–7 июня, в рамках визита планировалась встреча с президентом Александром Вучичем, главой МИДа Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины (парламента) Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием. Сербский премьер-министр Анна Брнабич отметила, что организация визита Лаврова оказалась сложным делом, ей был занят даже президент Сербии.

В болгарском МИДе подтвердили решение отказать в пролете самолету Лаврова, пояснив эту меру санкциями, введенными против министра. Европейские санкции против дипломата ввели в конце февраля. Захарова заверила, что у главы МИДа нет счетов «где-либо за рубежом».

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Песков счел невозможным помешать России, закрыв небо для самолета Лаврова
Политика
Сергей Лавров

Вучич в середине мая сделал заявление, что Сербия намерена сопротивляться введению санкций против России «до тех пор, пока может». Он указал, что Белград сталкивается с последствиями в связи со своей позицией, в частности с отсутствием доступа к рынку капитала и трудностями в обслуживании кредитов. «Все скажут: «Вучич объявляет о введении санкций». Нет. Мы будем сопротивляться», — подчеркнул он.

Сербский президент заверил, что страна не придерживается ни русофобского курса, ни прозападного, хотя и находится в окружении государств НАТО: «Сербия — как малый остров. Некоторые называют это проблемой. Какая проблема в том, что верите своему народу, героическим генам своих граждан и что мы в состоянии защищать нашу землю и хотим иметь право защищать свои границы, свою страну, иметь своих военных и защищать свое небо».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сербия Хорватия Евросоюз вступление в ЕС Сергей Лавров
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