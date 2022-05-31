Миланович заявил, что «Путин будет улыбаться» в случае эмбарго на газ

По слова хорватского президента, санкции против России не работают. В то же время итальянский премьер заявил, что Москва почувствует последствия западных санкций уже этим летом

Зоран Миланович (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Все санкции, которые западные страны до сих пор вводили против России, не привели к ослаблению рубля и российской экономики, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

«Введите эмбарго и на газ из России. Почему не вводите? К сожалению, санкции не функционируют, может, однажды подействуют. Ни рубль не упал, ни Россия это финансово не ощутила, а когда почувствует, тогда завершит <...> [спецоперацию на Украине]. Цену за это заплатят европейские граждане, а Владимир Путин будет только удовлетворенно улыбаться», — сказал политик.

В свою очередь премьер-министр Италии Марио Драги отметил, что санкции против России в отношении импорта газа и нефти будут действовать очень долго, а торговые каналы изменятся на многие годы, «если не навсегда».

Он также подчеркнул, что согласование странами ЕС нового пакета санкций стало «полным успехом». Италия, добавил он, не понесет лишнего ущерба из-за прекращения импорта российской нефти, так как условия вступят в силу в конце года. При этом, по его словам, экономика России ощутит их, начиная с нынешнего лета.

С начала российской операции на Украине Евросоюз ввел против Москвы уже пять пакетов санкций, а вечером 30 мая согласовал частичный запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Запрет будет введен на морские поставки нефти и не затронет экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, в том числе Венгрия, Германия и Польша, получали около трети сырья.

При этом Германия и Польша решили самостоятельно отказаться от любых форм поставок российской нефти (по морю и трубопроводам). Поэтому к концу года она будет направляться в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой ЕС у России, поясняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Ранее о том, что ЕС нужно «взять паузу» в санкциях против России заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро. «Этот пакет [санкций] стал большим шагом вперед, и я считаю, что мы должны сейчас сделать паузу», — сказал политик.

В свою очередь в России санкции Запада называли незаконными. Глава российского МИДа отмечал, что санкции «похожи на истерику, где-то на агонию». По его словам, эти санкции «готовили достаточно давно», и они «едва ли будут сняты».