Болтон написал о передумавшем вводить новые санкции против России Трампе

Бывший советник президента по нацбезопасности пишет в своих мемуарах, что Дональд Трамп собирался ввести санкции против России после химической атаки в сирийской Думе, но затем передумал и пообещал «ударить гораздо сильнее позже»

Президент США Дональд Трамп изначально согласился ввести дополнительные санкции против России после химической атаки в сирийском городе Дума в 2018 году, но затем передумал. Об этом в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» написал бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Он указывает, что российского присутствие в Сирии имело решающее значение для поддержки президента страны Бараша Асада и, возможно, «содействия (или, по меньшей мере, разрешения) атаки с применением химического оружия и других зверств». После того, как Трамп не решил вводить санкции против России за этого, он сказал Болтону, что США «могут ударить гораздо сильнее позже».

Бывший советник по нацбезопасности пишет, что уговаривал президента не отступать от введения санкций, но тот «был неподкупен». «Я сказал: «Я и [министр финансов Стивен] Мнучин проконтролируем, чтобы Минфин не делал никаких объявлений». «К счастью», поскольку многим высокопоставленным чиновника были хорошо знакомы «американские горки» в отношении административных решений, возникла бы пауза с момента одобрения санкций Трампом до их обнародования», — пишет Болтон.

Он указывает, что финальное решение по этому поводу должны были принять в субботу, 7 апреля. Однако в воскресном утреннем шоу постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что на следующий день Минфин объявит о новых санкциях США против России. Политический советник Хейли, как пишет Болтон, сообщил, что американская дипмиссия при ООН знала об отказе от новых санкций в отношении России и Хейли «просто ошиблась».

Болтон добавляет, что всеобщее внимание к теме из-за слов Хейли «стало проблемой». Трамп позвонил ему вечером воскресенья и спросил, как прошли утренние шоу, бывший советник рассказал ему о заявлении Хейли и как в администрации собираются поступать с его последствиями. Выслушав историю, президент ответил, что «это уже слишком». «Она (Хейли) не студентка, позвони русским и скажи им (что произошло. — РБК)» — заявил Трамп.