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Болтон написал о передумавшем вводить новые санкции против России Трампе

Бывший советник президента по нацбезопасности пишет в своих мемуарах, что Дональд Трамп собирался ввести санкции против России после химической атаки в сирийской Думе, но затем передумал и пообещал «ударить гораздо сильнее позже»

Президент США Дональд Трамп изначально согласился ввести дополнительные санкции против России после химической атаки в сирийском городе Дума в 2018 году, но затем передумал. Об этом в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» написал бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Он указывает, что российского присутствие в Сирии имело решающее значение для поддержки президента страны Бараша Асада и, возможно, «содействия (или, по меньшей мере, разрешения) атаки с применением химического оружия и других зверств». После того, как Трамп не решил вводить санкции против России за этого, он сказал Болтону, что США «могут ударить гораздо сильнее позже».

Бывший советник по нацбезопасности пишет, что уговаривал президента не отступать от введения санкций, но тот «был неподкупен». «Я сказал: «Я и [министр финансов Стивен] Мнучин проконтролируем, чтобы Минфин не делал никаких объявлений». «К счастью», поскольку многим высокопоставленным чиновника были хорошо знакомы «американские горки» в отношении административных решений, возникла бы пауза с момента одобрения санкций Трампом до их обнародования», — пишет Болтон.

Он указывает, что финальное решение по этому поводу должны были принять в субботу, 7 апреля. Однако в воскресном утреннем шоу постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что на следующий день Минфин объявит о новых санкциях США против России. Политический советник Хейли, как пишет Болтон, сообщил, что американская дипмиссия при ООН знала об отказе от новых санкций в отношении России и Хейли «просто ошиблась».

Болтон добавляет, что всеобщее внимание к теме из-за слов Хейли «стало проблемой». Трамп позвонил ему вечером воскресенья и спросил, как прошли утренние шоу, бывший советник рассказал ему о заявлении Хейли и как в администрации собираются поступать с его последствиями. Выслушав историю, президент ответил, что «это уже слишком». «Она (Хейли) не студентка, позвони русским и скажи им (что произошло. — РБК)» — заявил Трамп.

После этих слов Болтон связался с послом России в США Анатолием Антоновым и сообщил, что Хейли ошиблась. Болтон также указал, что она звонила ему и переживала из-за того, что ее сделали отвественной за скандал. Хейли, как он пишет, отрицала, что ей или миссии США в ООН сообщали о смене решения, несмотря на то, что ее же коллеги подтвердили, что она ошиблась в своих высказываниях. «Она не должна была этого делать... это была просто оговорка», — цитирует Болтон слова помощника Хейли Джона Лернера. Тем временем Трампа беспокоило, как СМИ писали об этой теме, что «заставляло его выглядеть слабым в отношении России», пишет бывший советник по нацбезопасности.

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Политика
Джон Болтон

Помимо этого, он указывает, что Трамп хотел отменить антироссийские санкции, связанные с попыткой отравления «Новичком» экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. «Существовала критика, согласно которой санкции были недостаточно обширными, но Трамп выступал против того, чтобы вообще накладывать какие-либо санкции», — пишет Болтон. Речь идет об ограничениях в отношении России за применение химического оружия, которые вступили в силу 28 августа 2018 года. По словам Болтона, проект этих санкций Трамп одобрил до встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки в июле того года, но обнародовать их хотел после саммита. Как говорится в мемуарах, услышав новости о введениях ограничений, президент захотел отменить их. По его словам, американский президент приказал госсекретарю Майку Помпео позвонить российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову и сообщить, что «какой-то бюрократ» обнародовал данные о санкциях.

Книга Болтона вызвала критику американских властей еще на этапе публикации отрывков из нее в СМИ. Минюст подал в суд, заподозрив, что в книге может быть секретная информация. Суд округа Колумбия отклонил иск Минюста и разрешил публикацию книги.

О применении химического оружия в Сирии в апреле 2018 года сообщала неправительственная организация «Белые каски». После этого США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры Сирии, которые, как заявили в коалиции, были связаны с производством или хранением химического оружия. В Госдепе говорили, что ответственность за атаку несет Россия. Годом позже Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) представила доклад, в котором указала, что во время атаки на Думу использовался токсичный химикат, содержащий хлор. Российские власти утверждали, что представили доказательства в ООН, свидетельствовавшие о фальсификации химатаки в Сирии.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, Джон Болтон, Дональд Трамп, антироссийские санкции
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