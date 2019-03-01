ОЗХО подтвердила применение хлора при химической атаке в сирийской Думе

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что в апреле 2018 года во время химической атаки в сирийском городе Дума использовался токсичный химикат, содержащий реактивный хлор. Об этом говорится в окончательном варианте доклада организации, поступившем в РБК.

Миссия по установлению фактов работала с показаниями свидетелей, результатами анализов проб с места атаки и другими данными.

«Оценка и анализ собранной информации дают основания полагать, что имело место использование токсичного химиката в качестве оружия 7 апреля 2018 года. Этот химикат содержал реактивный хлор», — говорится в сообщении организации.

В начале апреля 2018 года организация «Белые каски» сообщила о применении в сирийской Думе химического оружия. Западные страны возложили вину на произошедшее на правительственные силы. Дамаск обвинения отрицает, Россия поддержала позицию правительства Башара Асада.