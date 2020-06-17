Минюст США подал в суд на экс-помощника Трампа из-за его книги

Американские власти считают, что в своей книге Болтон раскрывает секретную информацию. Кроме того, администрация Трампа обвиняет его в одностороннем отказе от проверки рукописи Белым домом

Джон Болтон (справа) и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона из-за его книги, которая сейчас готовится к выходу. Об этом сообщает CNN.

Иск был подан в федеральный суд Вашингтона. Минюст утверждает, что 500-страничная рукопись Болтона о его пребывании в Белом доме «изобилует секретной информацией». Американские власти утверждают, что экс-помощник, раскрывая эти сведения, нарушил обязательства, взятые на себя при поступлении на должность.

Власти требуют от суда наложить запрет на публикацию мемуаров Болтона, поскольку тот отказался от продолжающейся проверки его книги администрацией президента — это было предусмотрено его договором.

Как говорится в иске, при приеме на одну из «самых чувствительных и важных должностей» Болтон заключил сделку с Соединенными Штатами. «Теперь он хочет отказаться от этой сделки, в одностороннем порядке решив, что процесс проверки его книги перед публикацией завершен, а также самостоятельно решив обнародовать секретную информацию», — пишет прокурор.