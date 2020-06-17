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Политика ,  
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Минюст США подал в суд на экс-помощника Трампа из-за его книги

Американские власти считают, что в своей книге Болтон раскрывает секретную информацию. Кроме того, администрация Трампа обвиняет его в одностороннем отказе от проверки рукописи Белым домом
Джон Болтон (справа) и Дональд Трамп
Джон Болтон (справа) и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона из-за его книги, которая сейчас готовится к выходу. Об этом сообщает CNN.

Иск был подан в федеральный суд Вашингтона. Минюст утверждает, что 500-страничная рукопись Болтона о его пребывании в Белом доме «изобилует секретной информацией». Американские власти утверждают, что экс-помощник, раскрывая эти сведения, нарушил обязательства, взятые на себя при поступлении на должность.

Власти требуют от суда наложить запрет на публикацию мемуаров Болтона, поскольку тот отказался от продолжающейся проверки его книги администрацией президента — это было предусмотрено его договором.

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Как говорится в иске, при приеме на одну из «самых чувствительных и важных должностей» Болтон заключил сделку с Соединенными Штатами. «Теперь он хочет отказаться от этой сделки, в одностороннем порядке решив, что процесс проверки его книги перед публикацией завершен, а также самостоятельно решив обнародовать секретную информацию», — пишет прокурор.

71-летний Джон Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019 года он подал в отставку по инициативе президента. Трамп заявил, что причиной увольнения стали их с Болтоном разногласия.

В январе 2020 года газета New York Times ознакомилась с фрагментами еще не вышедшей книги Болтона, которая называется «В комнате, где это произошло: мемуары Белого дома».

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Джон Болтон

В них в частности говорилось, что советник вместе с главой Пентагона Марком Эспером неоднократно предлагали Трампу разморозить одобренную военную помощь для Украины. Однако президент отказывался это делать до тех пор, пока Киев не поможет ему с расследованием в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США и главного соперника Трампа на предстоящих выборах демократа Джо Байдена.

После появления в СМИ тезисов из будущей книги Трамп заявил, что Болтон совершал множество ошибок в работе, и если бы президент его послушал, то развязал «шестую мировую войну».

Автор: Михаил Котляр
Теги: США, Джон Болтон, Дональд Трамп
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