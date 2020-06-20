Суд в США вопреки позиции Минюста разрешил опубликовать мемуары Болтона

Джон Болтон (Фото: Sue Gerrits / Getty Images)

Суд округа Колумбия отклонил иск Минюста США и разрешил опубликовать книгу мемуаров бывшего советника президента США Джона Болтона о его пребывании в Белом доме. Об этом сообщает CNN, издание опубликовало соответствующее судебное постановление.

В Минюсте посчитали, что в своей книге Болтон раскрывает секретную информацию, к которой он имел доступ пока занимал пост помощника президента. В ведомстве просили суд запретить публикацию, так как Болтон отказался от проверки книги администрацией президента.

В постановлении суда говорится о том, что Болтон «играл с национальной безопасностью» США, а также «подверг свою страну вреду и оставил себя открытым для гражданского (и потенциально уголовного) преследования».

«Но эти факты не влияют на ходатайство перед судом. Власти не смогли установить, что запрет [на публикацию] предотвратит причинение невосполнимого ущерба. Ходатайство, таким образом, отклонено», — говорится в документе.