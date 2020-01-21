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Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Аргументы российских представителей не убедили США, Великобританию и Эстонию
Фото: Mary Altaffer / AP

Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией. Как сообщает агентство «РИА Новости», обсуждение этого вопроса проходило на заседании по «формуле Аррии» — неформальной встрече, не предусмотренной уставом ООН.

В качестве докладчика от России выступил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Он сообщил, что в ходе опроса очевидцев выяснилось, что на самом деле в больнице Думы не было людей, пострадавших от применения химического оружия.

Также российский представитель показал, что все попытки экспертов ОЗХО поставить под сомнение первоначальный доклад об итогах расследования событий в Думе, были проигнорированы.

Как отмечает агентство, убедить всех собеседников российским представителям не удалось. В частности, уверенность в том, что первоначальный доклад по Думе был справедливым, высказали представители Эстонии, Великобритании и США.

В апреле 2018 года неправительственная организация «Белые каски» сообщила о применении химического оружия в городе Думе недалеко от Дамаска, который на тот момент контролировала сирийская оппозиция. Ряд западных стран обвинили в произошедшем правительство Сирии, однако в Дамаске вину не признавали. Россия поддержала позицию правительства Башара Асада.

В марте 2019 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) представила доклад, в котором признала, что во время атаки на Думу использовался токсичный химикат, содержащий хлор. По данным организации, цилиндры с хлором были сброшены с воздуха. Однако в майской версии доклада этот вывод опровергли.

В октябре 2019 года сайт WikiLeaks опубликовал отчет правозащитной организации Courage Foundation, которая утверждает, что итоги расследования ОЗХО подгонялись под заранее определенные тезисы. В декабре того же года WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященную расследованию ОЗХО по химатаке в Думе, которые также указывают на подтасовку результатов доклада организации.

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сирия
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