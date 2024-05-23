СК раскрыл детали дела против офицера департамента госзаказа Минобороны

Офицера департамента госзаказа Минобороны арестовали по делу с ущербом в ₽70 млн

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Начальник управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госзаказа, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«В 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн руб.», — сказано в сообщении.

Суд арестовал Вертелецкого по ходатайству следствия. По данным источника РБК, его задержали 21 мая.

Вертелецкий стал пятым за последний месяц задержанным высокопоставленным военным. Троих из них — замминистра обороны Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова и начальника главного управления связи ВС России и замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы). Никто из них не признал вину.

Еще одному задержанному, экс-командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову, вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

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