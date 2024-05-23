Силовики задержали офицера департамента госзаказа Минобороны

Офицер Вертелецкий из департамента по обеспечению государственного оборонного заказа стал пятым по счету задержанным за последний месяц из Минобороны или армии

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Офицера департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого задержали по подозрению в мошенничестве 21 мая, сообщил источник РБК.

Собеседник «Известий» рассказал, что речь идет о получении взятки. Ранее о задержании Вертелецкого сообщали военкоры, в том числе Юрий Котенок.

По данным телеграм-каналов Shot и Mash, Вертелецкий отдал знакомым бизнесменам выгодный госзаказ, за что получил машину и дом, которые оформил на родственников.

«Ведомости» пишут, что он возглавлял управление цифрового развития и управление государственными информационными ресурсами.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

За последние недели задержали несколько сотрудников Минобороны, в том числе высокопоставленных. Так, 23 апреля был задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов, его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Замминистра получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера» со стороны подрядчика Минобороны на сумму 1,185 млрд руб. Иванов свою вину не признал.

Затем 13 мая был задержан начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов: ему инкриминируют ту же статью, что и Иванову. Военного подозревают в получении взятки от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу. Кузнецов не признал вину.

Накануне, 22 мая, был задержан начальник главного управления связи ВС России и замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин, тоже за получение взятки в размере 36 млн руб. от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», он не признает вину, передает ТАСС.

Шамарину вменяют ту же статью, что Иванову и Кузнецову. По ней всем троим грозит до 15 лет лишения свободы.

Еще один задержанный, связанный с Минобороны, — бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. в Запорожской области в прошлом году, закупленных администрацией для оборонительных укреплений. Попов не признал вину.