 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Силовики задержали офицера департамента госзаказа Минобороны

Сотрудника Минобороны Вертелецкого задержали по подозрению в мошенничестве
Офицер Вертелецкий из департамента по обеспечению государственного оборонного заказа стал пятым по счету задержанным за последний месяц из Минобороны или армии
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Офицера департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого задержали по подозрению в мошенничестве 21 мая, сообщил источник РБК.

Собеседник «Известий» рассказал, что речь идет о получении взятки. Ранее о задержании Вертелецкого сообщали военкоры, в том числе Юрий Котенок.

По данным телеграм-каналов Shot и Mash, Вертелецкий отдал знакомым бизнесменам выгодный госзаказ, за что получил машину и дом, которые оформил на родственников.

«Ведомости» пишут, что он возглавлял управление цифрового развития и управление государственными информационными ресурсами.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

СК попросил отпустить генерала Попова под домашний арест
Политика
Иван Попов

За последние недели задержали несколько сотрудников Минобороны, в том числе высокопоставленных. Так, 23 апреля был задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов, его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Замминистра получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера» со стороны подрядчика Минобороны на сумму 1,185 млрд руб. Иванов свою вину не признал.

Затем 13 мая был задержан начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов: ему инкриминируют ту же статью, что и Иванову. Военного подозревают в получении взятки от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу. Кузнецов не признал вину.

Накануне, 22 мая, был задержан начальник главного управления связи ВС России и замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин, тоже за получение взятки в размере 36 млн руб. от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», он не признает вину, передает ТАСС.

Шамарину вменяют ту же статью, что Иванову и Кузнецову. По ней всем троим грозит до 15 лет лишения свободы.

Еще один задержанный, связанный с Минобороны, — бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. в Запорожской области в прошлом году, закупленных администрацией для оборонительных укреплений. Попов не признал вину.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Ольга Ваганова
Минобороны госзаказ мошенничество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 16:31
Премьер Грузии рассказал, как его припугнули примером покушения на Фицо Политика, 19:36
Главные тренды рынка криптовалют в 2024 году. Часть 1 Крипто, 19:21
Совет директоров «Газпрома» отказался от выплаты дивидендов за 2023 год Инвестиции, 19:20
Тайвань привел армию в режим повышенной готовности из-за учений Китая Политика, 19:19
В Чечне объяснили назначение сына Кадырова на пост президента «Ахмата» Спорт, 19:17
СК раскрыл детали дела против офицера департамента госзаказа Минобороны Политика, 19:17
ПСБ расширил возможности для новой линейки карт Пресс-релиз, 19:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лидер хуситов заявил о нанесении удара по цели в Средиземном море Политика, 19:04
«Вещество» и «Саван»: в Каннах показали боди-хорроры Life, 19:02
На Украине предложили ограничить денежные переводы между физлицами Финансы, 18:58
Во Франции открыли теннисный корт имени Даниила Медведева Спорт, 18:57
Стали известны соперники россиян в первом раунде «Ролан Гаррос» Спорт, 18:57
Как прошли четырехчасовые парламентские слушания по изменению налогов Экономика, 18:49
Канны-2024: в чем загадка Трампа Стиль, 18:45