Дело Тимура Иванова: как и за что задержали замминистра обороны

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Иванов вину не признает, его защита настаивает, что обвинение основано на предположениях. Подробнее — в материале РБК

Тимур Иванов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Почему замминистра отправили в «Лефортово»

В среду, 24 апреля, Басманный районный суд на два месяца отправил под арест заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, от 8 до 15 лет лишения свободы). Вторым обвиняемым по делу проходит предприниматель Сергей Бородин, он также арестован на два месяца. Ему инкриминируется та же статья УК.

По версии следствия, которую приводит официальный телеграм-канал судов Москвы, Иванов «вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Бородин, как следует из сообщения, находился с Ивановым в дружеских связях и тоже вступил в преступную группу. В деле есть еще по меньшей мере один подозреваемый, сообщили источник «Интерфакса» и собеседник РБК, знакомый с ходом расследования.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев сказал «Интерфаксу», что, по версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Адвокат утверждает, что обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо».

Вину в получении взятки Иванов в суде не признал, сообщил РБК другой его адвокат, Денис Балуев. Основанием для ареста, сказал Балуев, послужили доводы следствия, согласно которым Иванов с учетом занимаемой должности может оказать влияние на свидетелей, уничтожить доказательства или скрыться.

В ходе заседания суда Иванов попросил не заключать его под стражу, ссылаясь на то, что должен заботиться о детях. Известно, что у него две несовершеннолетние дочери. После ареста замминистра отправили в следственный изолятор ФСБ «Лефортово».

Об аресте Иванова стало известно из сообщения судебного телеграм-канала, хотя в большинстве случаев такие заседания анонсируются заранее. Пресс-секретарь Басманного суда Ольга Назарова уточнила, что заседание прошло после 9 утра.

Что связывает Иванова и Бородина

Фабула уголовного дела в отношении Иванова и Бородина пока неизвестна. В сообщении суда внимание акцентируется на том, что Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны. Источник РБК, знакомый с ходом следствия, сообщил, что материалы уголовного дела имеют отношение к должностным обязанностям чиновника. «Дело может стать многоэпизодным, так как следствие опрашивает возможных участников преступной деятельности, которые дают показания», — рассказал источник.

Источник РБК, знакомый с ходом следствия, сообщил, что Иванов давно находился в разработке спецслужб. По словам собеседника, в нескольких российских регионах, в том числе в Краснодарском и Ставропольском краях, силовики провели десятки обысков, связанных с делом замминистра.

По данным СПАРК, Сергей Бородин был или остается руководителем и учредителем 18 компаний. В настоящее время он занимает должность директора и совладельца зарегистрированной в Тверской области компании ООО «Волжский берег». Эта компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества.

Бородин также руководит компаниями ООО «Гринэнерджи» (ведет научные исследования в области естественных наук), садоводческим кооперативом «Липка», спортивным клубом «Красные звезды» — такое же название носила хоккейная команда, капитаном которой был Тимур Иванов.

Бородин, кроме того, владеет 50% акций ООО «Агрокомплекс русское село», которое занимается переработкой овощей, и указан бенефициаром компании ООО «МФ групп», зарегистрированной в Чистом переулке Москвы. В особняке в этом же переулке, по данным источника РБК и телеграм-канала Baza, проживает семья Ивановых.

До 2016 года Бородин был совладельцем ООО «Микрокредитная компания «Кредит Лайн». В базе данных СПАРК указано, что в 2016 году 51% акций этой компании владела Светлана Маниович, бывшая тогда женой Иванова (по данным телеграм-канала Baza, замминистра развелся с ней в 2022 году).

Ночь в ИВС Тимура Иванова, занимающего пост заместителя министра обороны с 2016 года, задержали в служебном кабинете во вторник, 23 апреля, в 17 часов, сообщил источник РБК и подтвердил адвокат Балуев. Задержание провели сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ. Они доставили замминистра в здание Следственного комитета в Техническом переулке, где он был допрошен. Ночь он провел в изоляторе временного содержания (ИВС). Президент Владимир Путин заранее знал о задержании Иванова, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков; в известность был поставлен и министр обороны Сергей Шойгу. Утром 23 апреля в Национальном центре управления обороной прошла коллегия Министерства обороны под руководством Шойгу, на которой Иванов присутствовал.

Карьера Тимура Иванова

Тимур Иванов — один из наиболее близких людей к министру обороны Сергею Шойгу и одно из публичных лиц военного ведомства, сказал в беседе с РБК политолог Евгений Минченко. Иванов и Шойгу работают вместе с 2012 года: когда Шойгу стал губернатором Московской области, Иванов занял пост заместителя председателя областного правительства. Оба проработали в области меньше года. В ноябре 2012 года Шойгу был назначен министром обороны, а Иванов в 2013 году возглавил «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг оборонного ведомства. В его задачи входило строительство жилья для военнослужащих, а также социально значимых и стратегических объектов военного назначения.

Военный с гражданки Тимуру Иванову 48 лет. В 1997-м он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ по специальности «прикладная математика», в 2004 году — Международную академию маркетинга и менеджмента по специальности «экономика и финансы», в 2011-м стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию на тему «Финансово-организационные модели проектов сооружения АЭС». Тема диссертации была связана с предшествующими местами работы Иванова. В 1999–2002 годах он был советником департамента сооружения атомных объектов Министерства по атомной энергии, с 2002 по 2006 год — советником первого заместителя гендиректора по экономике и финансам — исполнительного директора концерна «Росэнергоатом». После этого он четыре года был вице-президентом, а затем первым вице-президентом ЗАО «Атомстройэкспорт» — компании из госкорпорации «Росатом», которая занимается строительством объектов ядерной энергетики за рубежом. Во время работы Иванова «Атомстройэкспорт» строил АЭС в Китае, Индии и других странах. С 2009 по 2012 год Иванов занимал должность гендиректора Российского энергетического агентства Минэнерго России.

Одной из задач Иванова стало возвращение в собственность государства оборонных объектов, проданных коммерческим структурам при министре обороны Анатолии Сердюкове, писал «Коммерсантъ». Возглавляя «Оборонстрой», Иванов выполнил несколько поручений особой важности, находившихся на контроле у президента России: в 2014 году за три месяца «Оборонстрой» построил Севастопольское президентское кадетское училище, а в 2015 году — завершил строительство парка «Патриот».

В 2016 году указом президента Иванов был назначен заместителем министра обороны, отвечающим за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил. Он занимался строительством главного храма вооруженных сил в парке «Патриот», открытого в 2020 году. Во время пандемии COVID-19 отвечал за строительство 16 медицинских центров Минобороны, после перехода Мариуполя под контроль России — за его восстановление.

Пока декларации о доходах чиновников публиковались, Тимур Иванов с супругой входили в число самых богатых семейных пар министерства. В 2016 году они совместно заработали 69,7 млн руб. В 2019 году Иванов вошел в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России» — издание оценило его семейный доход в 136,7 млн руб.

Сам Шойгу арест и обвинение своего зама не комментировал, в среду он инспектировал космодром Плесецк в Архангельской области.