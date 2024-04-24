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Дело Тимура Иванова ,  
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Эксклюзив

Дело Тимура Иванова: как и за что задержали замминистра обороны

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Заместителя министра обороны России Тимура Иванова арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Иванов вину не признает, его защита настаивает, что обвинение основано на предположениях. Подробнее — в материале РБК
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Почему замминистра отправили в «Лефортово»

В среду, 24 апреля, Басманный районный суд на два месяца отправил под арест заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, от 8 до 15 лет лишения свободы). Вторым обвиняемым по делу проходит предприниматель Сергей Бородин, он также арестован на два месяца. Ему инкриминируется та же статья УК.

По версии следствия, которую приводит официальный телеграм-канал судов Москвы, Иванов «вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Бородин, как следует из сообщения, находился с Ивановым в дружеских связях и тоже вступил в преступную группу. В деле есть еще по меньшей мере один подозреваемый, сообщили источник «Интерфакса» и собеседник РБК, знакомый с ходом расследования.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев сказал «Интерфаксу», что, по версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Адвокат утверждает, что обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо».

Вину в получении взятки Иванов в суде не признал, сообщил РБК другой его адвокат, Денис Балуев. Основанием для ареста, сказал Балуев, послужили доводы следствия, согласно которым Иванов с учетом занимаемой должности может оказать влияние на свидетелей, уничтожить доказательства или скрыться.

В ходе заседания суда Иванов попросил не заключать его под стражу, ссылаясь на то, что должен заботиться о детях. Известно, что у него две несовершеннолетние дочери. После ареста замминистра отправили в следственный изолятор ФСБ «Лефортово».

Об аресте Иванова стало известно из сообщения судебного телеграм-канала, хотя в большинстве случаев такие заседания анонсируются заранее. Пресс-секретарь Басманного суда Ольга Назарова уточнила, что заседание прошло после 9 утра.

Что связывает Иванова и Бородина

Фабула уголовного дела в отношении Иванова и Бородина пока неизвестна. В сообщении суда внимание акцентируется на том, что Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны. Источник РБК, знакомый с ходом следствия, сообщил, что материалы уголовного дела имеют отношение к должностным обязанностям чиновника. «Дело может стать многоэпизодным, так как следствие опрашивает возможных участников преступной деятельности, которые дают показания», — рассказал источник.

Источник РБК, знакомый с ходом следствия, сообщил, что Иванов давно находился в разработке спецслужб. По словам собеседника, в нескольких российских регионах, в том числе в Краснодарском и Ставропольском краях, силовики провели десятки обысков, связанных с делом замминистра.

По данным СПАРК, Сергей Бородин был или остается руководителем и учредителем 18 компаний. В настоящее время он занимает должность директора и совладельца зарегистрированной в Тверской области компании ООО «Волжский берег». Эта компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества.

Бородин также руководит компаниями ООО «Гринэнерджи» (ведет научные исследования в области естественных наук), садоводческим кооперативом «Липка», спортивным клубом «Красные звезды» — такое же название носила хоккейная команда, капитаном которой был Тимур Иванов.

Бородин, кроме того, владеет 50% акций ООО «Агрокомплекс русское село», которое занимается переработкой овощей, и указан бенефициаром компании ООО «МФ групп», зарегистрированной в Чистом переулке Москвы. В особняке в этом же переулке, по данным источника РБК и телеграм-канала Baza, проживает семья Ивановых.

До 2016 года Бородин был совладельцем ООО «Микрокредитная компания «Кредит Лайн». В базе данных СПАРК указано, что в 2016 году 51% акций этой компании владела Светлана Маниович, бывшая тогда женой Иванова (по данным телеграм-канала Baza, замминистра развелся с ней в 2022 году).

Ночь в ИВС

Тимура Иванова, занимающего пост заместителя министра обороны с 2016 года, задержали в служебном кабинете во вторник, 23 апреля, в 17 часов, сообщил источник РБК и подтвердил адвокат Балуев. Задержание провели сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ. Они доставили замминистра в здание Следственного комитета в Техническом переулке, где он был допрошен. Ночь он провел в изоляторе временного содержания (ИВС).

Президент Владимир Путин заранее знал о задержании Иванова, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков; в известность был поставлен и министр обороны Сергей Шойгу. Утром 23 апреля в Национальном центре управления обороной прошла коллегия Министерства обороны под руководством Шойгу, на которой Иванов присутствовал.

Карьера Тимура Иванова

Тимур Иванов — один из наиболее близких людей к министру обороны Сергею Шойгу и одно из публичных лиц военного ведомства, сказал в беседе с РБК политолог Евгений Минченко. Иванов и Шойгу работают вместе с 2012 года: когда Шойгу стал губернатором Московской области, Иванов занял пост заместителя председателя областного правительства. Оба проработали в области меньше года. В ноябре 2012 года Шойгу был назначен министром обороны, а Иванов в 2013 году возглавил «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг оборонного ведомства. В его задачи входило строительство жилья для военнослужащих, а также социально значимых и стратегических объектов военного назначения.

Военный с гражданки

Тимуру Иванову 48 лет. В 1997-м он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ по специальности «прикладная математика», в 2004 году — Международную академию маркетинга и менеджмента по специальности «экономика и финансы», в 2011-м стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию на тему «Финансово-организационные модели проектов сооружения АЭС».

Тема диссертации была связана с предшествующими местами работы Иванова. В 1999–2002 годах он был советником департамента сооружения атомных объектов Министерства по атомной энергии, с 2002 по 2006 год — советником первого заместителя гендиректора по экономике и финансам — исполнительного директора концерна «Росэнергоатом». После этого он четыре года был вице-президентом, а затем первым вице-президентом ЗАО «Атомстройэкспорт» — компании из госкорпорации «Росатом», которая занимается строительством объектов ядерной энергетики за рубежом. Во время работы Иванова «Атомстройэкспорт» строил АЭС в Китае, Индии и других странах.

С 2009 по 2012 год Иванов занимал должность гендиректора Российского энергетического агентства Минэнерго России.

Одной из задач Иванова стало возвращение в собственность государства оборонных объектов, проданных коммерческим структурам при министре обороны Анатолии Сердюкове, писал «Коммерсантъ». Возглавляя «Оборонстрой», Иванов выполнил несколько поручений особой важности, находившихся на контроле у президента России: в 2014 году за три месяца «Оборонстрой» построил Севастопольское президентское кадетское училище, а в 2015 году — завершил строительство парка «Патриот».

В 2016 году указом президента Иванов был назначен заместителем министра обороны, отвечающим за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения вооруженных сил. Он занимался строительством главного храма вооруженных сил в парке «Патриот», открытого в 2020 году. Во время пандемии COVID-19 отвечал за строительство 16 медицинских центров Минобороны, после перехода Мариуполя под контроль России — за его восстановление.

Пока декларации о доходах чиновников публиковались, Тимур Иванов с супругой входили в число самых богатых семейных пар министерства. В 2016 году они совместно заработали 69,7 млн руб. В 2019 году Иванов вошел в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России» — издание оценило его семейный доход в 136,7 млн руб.

Сам Шойгу арест и обвинение своего зама не комментировал, в среду он инспектировал космодром Плесецк в Архангельской области.

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Тимур Иванов коррупция арест Сергей Шойгу Минобороны
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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