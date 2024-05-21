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Военная операция на Украине ,  
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Защита заявила о невиновности генерала Ивана Попова и обжаловала арест

Сюжет
Военная операция на Украине
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Минобороны РФ)

Защита обжаловала заключение под стражу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом РБК сообщил адвокат Сергей Буйновский.

«Он ни в чем не виноват, поэтому вину не признает», — сказал адвокат. Он уточнил, что обвинение генералу пока не предъявлено.

В Гарнизонном военном суде подтвердили РБК арест Попова на два месяца. «Попову Ивану была избрана мера пресечения 17 мая в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе 235-го Гарнизонного военного суда

По данным ТАСС, Попова арестовали по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Экс-командующего 58-й армией арестовали на два месяца.

ТАСС сообщил об аресте экс-командира 58-й армии Ивана Попова
Политика
Иван Попов

Попов родился в 1975 году в Волгоградской области, окончил Московское высшее военное командное училище, Общевойсковую академию и Военную академию Генштаба. Начал службу в 56-м десантно-штурмовом полку Северо-Кавказского военного округа, принимал участие во Второй чеченской войне.

После начала военной операции на Украине Попов возглавлял штаб 11-го армейского корпуса в Калининградской области, позднее стал командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за запорожское направление в зоне спецоперации.

В июле 2023 года Попов в аудиообращении к подчиненным заявил о «сложной ситуации со старшим начальством». После этого доклада он был отстранен с поста командующего армией.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Дарья Беспалько
военный суд Военная операция на Украине Минобороны генерал Иван Попов
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