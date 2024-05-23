СК попросил отпустить генерала Попова под домашний арест

Иван Попов (Фото: Минобороны России)

Главное военное следственное управление СК России попросило изменить меру пресечения бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генералу-майору Ивану Попову, сообщается в телеграм-канале СК.

Попова предложили отпустить из СИЗО и отправить под домашний арест.

«Данное решение принято следствием с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования», — говорится в сообщении.

17 мая Гарнизонный военный суд назначил Попову арест на два месяца, защита генерала обжаловала это решение.

По данным ТАСС, Попову вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В СК сообщили, что, по версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката в Запорожской области в прошлом году, закупленных администрацией для гуманитарной помощи .

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