Суд отказался отпустить главного кадровика Минобороны под домашний арест

Военный суд отказался отменить арест генерала Кузнецова, обвиненного в получении взятки в особо крупном размере. На заседании он пожаловался на заболевания, полученные в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Юрий Кузнецов (на экране) (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов останется под арестом на один месяц и 29 дней, до 11 июля, сообщает корреспондент РБК с заседания Второго западного окружного военного суда, где рассматривалась апелляция на меру пресечения. Ранее срок ареста был установлен до 12 июля.

Дело в отношении Кузнецова возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, в 2021–2023 годах, будучи начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил России, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу, сообщил Следственный комитет. Кузнецов свою вину отрицает.

Задержан Кузнецов был 13 мая в своем доме в Истринском районе Подмосковья. В ходе обысков по месту жительства, как сообщал Следственный комитет, были обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более ₽100 млн, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

В материалах уголовного дела говорится, что Кузнецов получил взятку при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) имени генерала армии С.М. Штеменко с индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном. Мартиросяна Басманный суд 14 мая арестовал на два месяца.

По версии следствия, генерал был знаком с Мартиросяном по службе, «в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично» в обмен на его покровительство. Кузнецов организовал заключение с Мартиросяном госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн руб. Предприниматель в ответ приобрел и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре общей стоимостью свыше 30 млн руб.

Кузнецов руководит Главным управлением кадров Минобороны с мая 2023 года. До этого, с мая 2010 года, он был начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которое занимается «обеспечением Минобороны необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению» армией.

Выступая на рассмотрении апелляции на арест по видеосвязи, Кузнецов сообщил, что у него есть заболевания, полученные при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По словам Кузнецова, он вынужден постоянно обращаться к врачам, в том числе в изоляторе, куда помещен. «Я вынужден ежедневно пить таблетки, терпеть боль, у меня щитовидка и прочее <...>, все это заработал за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле», — заявил арестованный (цитата по «РИА Новости»). Адвокаты просили избрать Кузнецову домашний арест или запрет определенных действий.

В конце апреля по обвинению в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. был арестован замминистра обороны Тимур Иванов. Следствие считает, что чиновник использовал фирмы-подрядчики Минобороны для выполнения бесплатных строительно-ремонтных работ на личных объектах. Фигурантами этого дела также стали соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин и бизнесмен Сергей Бородин, они также арестованы. Иванов свою вину отрицает. 24 апреля его отстранили от занимаемой должности.