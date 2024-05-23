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Военная операция на Украине ,  
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Liga узнала о планах Украины построить до 10 тыс. км укреплений

Liga: Украина построит до 10 тыс. км фортификаций вдоль линии соприкосновения
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина планирует восстановить заградительные сооружения по всей линии соприкосновения (3750 км), должно быть построено до 10 тыс. км, заявили в украинском Минобороны, пишет Liga.net. Для контроля создана специальная комиссия
Фото: Dmitro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Dmitro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

На протяжении всей линии соприкосновения украинская сторона планирует восстановить укрепления, должно быть построено до 10 тыс. км невзрывных заграждений, заявили в Минобороны Украины изданию Liga.net. Уточняется, что на 19 мая протяженность линии составляла 3750 км.

Источник издания в Генштабе рассказал, что большинство первоочередных задач выполнены, но «все не так хорошо, как хотелось бы». «Постепенно наращиваем. На угрожающих направлениях работают инспекционные группы, чтобы можно оперативно обнаружить, что улучшить», — говорит он.

По словам собеседника Liga.net, в мае подрядчики должны сдать заградительные сооружения в подконтрольной Киеву Запорожской области (по итогам референдума в сентябре 2022 года вошла в состав России). Глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Иван Федоров в марте рассказывал, что на строительство укреплений правительство Украины выделило 1,3 млрд грн ($34 млн).

В Верховной Раде 22 мая проголосовали за создание временной специальной комиссии (ВСК), чтобы проконтролировать строительство фортификаций. Ее задача — выяснить, были ли работы выполнены, в каком объеме, а также кто и как использовал выделенные на это бюджетные средства. Процесс выполнения работ контролирует Минобороны, распорядители — военно-гражданские администрации.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, которые приводит Liga.net, самые мощные фортификации — на третьей линии обороны, которую строят местные власти. «Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная. Не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от обстрелов», — цитирует издание президента.

NYT связала провал обороны в Харьковской области со скудностью укреплений
Политика

Зеленский сообщил, что Украина построит оборонительные сооружения «от Донбасса до Западной Украины», в минувшем декабре. В Раде уточнили, что речь идет о трех линиях обороны, которые строятся из-за нехватки боеприпасов. В марте Зеленский рассказал, что протяженность линии укреплений составит 2 тыс. км.

В начале мая служащие ВСУ сообщили агентству Associated Press, что линии обороны в тылу, призванные обеспечить военным прикрытие в случае отступления, практически не существуют. По их словам, строить их нужно было раньше, а не в период успехов российских войск. Позже один из командиров взвода ВСУ заявил об отсутствии фортификаций на границе в Харьковской области. В Киеве на это ответили о трех линиях обороны, первые две из которых попадают под удары, что мешает строительству.

Зеленский 10 мая заявил о наступлении российских войск в Харьковской области, оттуда начали эвакуировать мирных жителей. Минобороны России после этого отчиталось о взятии под контроль более десятка населенных пунктов в регионе и сообщало о продвижении «в глубину обороны противника».

Президент России Владимир Путин связал наступление с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода. Он утверждает, что планов взять Харьков на сегодняшний день нет.

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заграждение ВСУ Украина укрепления фортификация
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