Liga узнала о планах Украины построить до 10 тыс. км укреплений
На протяжении всей линии соприкосновения украинская сторона планирует восстановить укрепления, должно быть построено до 10 тыс. км невзрывных заграждений, заявили в Минобороны Украины изданию Liga.net. Уточняется, что на 19 мая протяженность линии составляла 3750 км.
Источник издания в Генштабе рассказал, что большинство первоочередных задач выполнены, но «все не так хорошо, как хотелось бы». «Постепенно наращиваем. На угрожающих направлениях работают инспекционные группы, чтобы можно оперативно обнаружить, что улучшить», — говорит он.
По словам собеседника Liga.net, в мае подрядчики должны сдать заградительные сооружения в подконтрольной Киеву Запорожской области (по итогам референдума в сентябре 2022 года вошла в состав России). Глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Иван Федоров в марте рассказывал, что на строительство укреплений правительство Украины выделило 1,3 млрд грн ($34 млн).
В Верховной Раде 22 мая проголосовали за создание временной специальной комиссии (ВСК), чтобы проконтролировать строительство фортификаций. Ее задача — выяснить, были ли работы выполнены, в каком объеме, а также кто и как использовал выделенные на это бюджетные средства. Процесс выполнения работ контролирует Минобороны, распорядители — военно-гражданские администрации.
По словам украинского президента Владимира Зеленского, которые приводит Liga.net, самые мощные фортификации — на третьей линии обороны, которую строят местные власти. «Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная. Не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от обстрелов», — цитирует издание президента.
Зеленский сообщил, что Украина построит оборонительные сооружения «от Донбасса до Западной Украины», в минувшем декабре. В Раде уточнили, что речь идет о трех линиях обороны, которые строятся из-за нехватки боеприпасов. В марте Зеленский рассказал, что протяженность линии укреплений составит 2 тыс. км.
В начале мая служащие ВСУ сообщили агентству Associated Press, что линии обороны в тылу, призванные обеспечить военным прикрытие в случае отступления, практически не существуют. По их словам, строить их нужно было раньше, а не в период успехов российских войск. Позже один из командиров взвода ВСУ заявил об отсутствии фортификаций на границе в Харьковской области. В Киеве на это ответили о трех линиях обороны, первые две из которых попадают под удары, что мешает строительству.
Зеленский 10 мая заявил о наступлении российских войск в Харьковской области, оттуда начали эвакуировать мирных жителей. Минобороны России после этого отчиталось о взятии под контроль более десятка населенных пунктов в регионе и сообщало о продвижении «в глубину обороны противника».
Президент России Владимир Путин связал наступление с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода. Он утверждает, что планов взять Харьков на сегодняшний день нет.
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