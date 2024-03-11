Зеленский рассказал о строительстве трех линий укреплений
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна строит три линии укреплений протяженностью 2000 км.
«Другая важная тема — фортификация. Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонительных рубежей», — написал Зеленский в телеграм-канале по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.
Он отметил, что возведение оборонительных сооружений протяженностью 2000 км — «масштабная задача, но сейчас темпы хорошие». «Рассчитываю на своевременное завершение», — заключил президент.
В декабре прошлого года Зеленский пообещал построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. Позднее Шмыгаль уточнил, что речь идет о строительстве трехуровневой линии обороны. Словакия пообещала передать Киеву бронированные экскаваторы и машины для разминирования, рассказал премьер.
В марте глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что власти страны выделили 1,3 млрд грн ($34 млн) на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении. Запорожская область была присоединена к России после референдума в сентябре 2022 года. Часть региона, в том числе город Запорожье, остается под контролем Киева.
На прошлой неделе Шмыгаль заявил, что правительство выделило более 20 млрд грн (свыше $520 млн) на возведение фортификационных укреплений — в частности, бетонных сооружений и взрывных инженерных заграждений, передавал «24 Канал».
2 марта NYT писала, что успех российских войск, которые продолжают наступление после взятия Авдеевки, объясняется в том числе неподготовленными и слабоукрепленными позициями Вооруженных сил Украины. По данным газеты, на снимках этих районов видны редкие и рудиментарные линии траншей, на которых отсутствуют многие дополнительные укрепления.
Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе Авдеевки под российский контроль 20 февраля. Позже министр обороны сообщил, что украинские силы были выбиты еще из трех населенных пунктов в ДНР — Победы, Ласточкино и Северного.
Летнее контрнаступление ВСУ 2023 года Владимир Путин назвал «полным провалом».
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.