Зеленский рассказал о строительстве трех линий укреплений

Президент Украины назвал возведение оборонительных сооружений протяженностью 2000 км «масштабной задачей», но отметил, что «сейчас темпы хорошие». Российские войска в феврале взяли Авдеевку и продолжают наступление

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна строит три линии укреплений протяженностью 2000 км.

«Другая важная тема — фортификация. Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонительных рубежей», — написал Зеленский в телеграм-канале по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.

Он отметил, что возведение оборонительных сооружений протяженностью 2000 км — «масштабная задача, но сейчас темпы хорошие». «Рассчитываю на своевременное завершение», — заключил президент.

В декабре прошлого года Зеленский пообещал построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. Позднее Шмыгаль уточнил, что речь идет о строительстве трехуровневой линии обороны. Словакия пообещала передать Киеву бронированные экскаваторы и машины для разминирования, рассказал премьер.

В марте глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что власти страны выделили 1,3 млрд грн ($34 млн) на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении. Запорожская область была присоединена к России после референдума в сентябре 2022 года. Часть региона, в том числе город Запорожье, остается под контролем Киева.

На прошлой неделе Шмыгаль заявил, что правительство выделило более 20 млрд грн (свыше $520 млн) на возведение фортификационных укреплений — в частности, бетонных сооружений и взрывных инженерных заграждений, передавал «24 Канал».

2 марта NYT писала, что успех российских войск, которые продолжают наступление после взятия Авдеевки, объясняется в том числе неподготовленными и слабоукрепленными позициями Вооруженных сил Украины. По данным газеты, на снимках этих районов видны редкие и рудиментарные линии траншей, на которых отсутствуют многие дополнительные укрепления.

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе Авдеевки под российский контроль 20 февраля. Позже министр обороны сообщил, что украинские силы были выбиты еще из трех населенных пунктов в ДНР — Победы, Ласточкино и Северного.

Летнее контрнаступление ВСУ 2023 года Владимир Путин назвал «полным провалом».