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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский рассказал о строительстве трех линий укреплений

Зеленский сообщил о строительстве трех линий укреплений протяженностью 2000 км
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Украины назвал возведение оборонительных сооружений протяженностью 2000 км «масштабной задачей», но отметил, что «сейчас темпы хорошие». Российские войска в феврале взяли Авдеевку и продолжают наступление
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна строит три линии укреплений протяженностью 2000 км.

«Другая важная тема — фортификация. Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонительных рубежей», — написал Зеленский в телеграм-канале по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.

Он отметил, что возведение оборонительных сооружений протяженностью 2000 км — «масштабная задача, но сейчас темпы хорошие». «Рассчитываю на своевременное завершение», — заключил президент.

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Политика
Владимир Зеленский

В декабре прошлого года Зеленский пообещал построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. Позднее Шмыгаль уточнил, что речь идет о строительстве трехуровневой линии обороны. Словакия пообещала передать Киеву бронированные экскаваторы и машины для разминирования, рассказал премьер.

В марте глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что власти страны выделили 1,3 млрд грн ($34 млн) на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении. Запорожская область была присоединена к России после референдума в сентябре 2022 года. Часть региона, в том числе город Запорожье, остается под контролем Киева.

На прошлой неделе Шмыгаль заявил, что правительство выделило более 20 млрд грн (свыше $520 млн) на возведение фортификационных укреплений — в частности, бетонных сооружений и взрывных инженерных заграждений, передавал «24 Канал».

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2 марта NYT писала, что успех российских войск, которые продолжают наступление после взятия Авдеевки, объясняется в том числе неподготовленными и слабоукрепленными позициями Вооруженных сил Украины. По данным газеты, на снимках этих районов видны редкие и рудиментарные линии траншей, на которых отсутствуют многие дополнительные укрепления.

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе Авдеевки под российский контроль 20 февраля. Позже министр обороны сообщил, что украинские силы были выбиты еще из трех населенных пунктов в ДНР — Победы, Ласточкино и Северного.

Летнее контрнаступление ВСУ 2023 года Владимир Путин назвал «полным провалом».

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский фортификация
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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