На Украине раскрыли траты на строительство укреплений в Запорожье

Киев выделил рекордные $34 млн на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении. В январе премьер-министр Украины говорил, что Киев построит трехуровневую линию оборонительных рубежей

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Правительство Украины выделило 1,3 млрд грн ($34 млн) на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении, сообщил глава подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале. По его словам, это рекордная сумма. «Работа будет выполнена в кратчайшие сроки», — добавил Федоров.

В феврале об активных боевых действиях на запорожском направлении сообщал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. 3 марта он отметил, что ВСУ несут огромные потери в селе Работино и на подступах к нему на запорожской линии фронта.

Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября. При этом часть региона, в том числе город Запорожье, остается под контролем Киева.

2 марта NYT писала, что успех ВС России, которая продолжает наступление после взятия Авдеевки, объясняется в том числе неподготовленными и слабоукрепленными позициями Вооруженных сил Украины. По данным газеты, на снимках этих районов видны редкие и рудиментарные линии траншей, на которых отсутствуют многие дополнительные укрепления.

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе Авдеевки под российский контроль 20 февраля. Позже министр обороны сообщил, что украинские силы были выбиты также из еще трех населенных пунктов в ДНР: Победы, Ласточкино и Северного.

Bloomberg сообщал в феврале, что украинские чиновники опасаются ускорения продвижения российских войск к лету 2024 года, если союзники Киева не увеличат поставки боеприпасов.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев построит оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что страна построит трехуровневую линию оборонительных рубежей. Киев выделил на эти цели десятки миллиардов гривен, сказал он. «Мы нуждаемся в значительном дополнительном количестве инженерной техники», — говорил Шмыгаль. Предполагается, что по соглашению ее поставят частные словацкие компании. Словакия, по его словам, приняла также решение передать Украине две системы по разминированию «Божена-4».

Россия осуждает военную и финансовую помощь со стороны стран Запада Украине. В Кремле считают, что государства, которые идут на такой шаг, вовлечены в конфликт.