В Раде заявили о подготовке трех линий укреплений для перехода к обороне

Из-за нехватки боеприпасов Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне, заявила депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире телемарафона.

«Мы готовим фортификационные укрепления, сейчас три линии, понимая, что особенно зимой нам придется переходить к оборонной войне, а не идти в наступление, как до этого было. И мы хорошо понимаем, что даже когда будут выделены деньги, в мире заканчиваются боеприпасы», — сказала Устинова.

Народный депутат подчеркнула, что для Украина больше всего сейчас нуждается в оружии. Она отметила, что с $60 млрд, которые Вашингтон пообещал передать Киеву, свыше $20 млрд «предназначено на оружие».

Контрнаступление Украины началось в начале лета, Минобороны России после этого неоднократно заявляло о пресечении атак со стороны ВСУ. Президент Владимир Путин охарактеризовал контрнаступление Киева как «провал». 1 декабря Зеленский признал, что оно не достигло целей, связав это с тем, что Украина, по его мнению, не получила достаточного количества вооружений и ограничена в численности войск.

Зеленский пообещал построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. По его словам, он обсудил строительство укреплений на основных оборонительных рубежах, включая авдеевское, купянско-лиманское и марьинское направления, а также вдоль границ с Россией и Белоруссией.

14 декабря Путин заявил, что попытка ВСУ прорваться на левый берег Днепра в районе Крынок стала «последней попыткой контрнаступления».

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.