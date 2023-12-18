 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Раде заявили о подготовке трех линий укреплений для перехода к обороне

Депутат Рады Украины: ВСУ готовят три линии укреплений для перехода к обороне
Сюжет
Военная операция на Украине

Из-за нехватки боеприпасов Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне, заявила депутат Верховной рады Александра Устинова в эфире телемарафона.

«Мы готовим фортификационные укрепления, сейчас три линии, понимая, что особенно зимой нам придется переходить к оборонной войне, а не идти в наступление, как до этого было. И мы хорошо понимаем, что даже когда будут выделены деньги, в мире заканчиваются боеприпасы», — сказала Устинова.

Народный депутат подчеркнула, что для Украина больше всего сейчас нуждается в оружии. Она отметила, что с $60 млрд, которые Вашингтон пообещал передать Киеву, свыше $20 млрд «предназначено на оружие».

Глава МВФ оценила, сколько Украина «продержится» без западной помощи
Политика
Фото:Julia Nikhinson / Reuters

Контрнаступление Украины началось в начале лета, Минобороны России после этого неоднократно заявляло о пресечении атак со стороны ВСУ. Президент Владимир Путин охарактеризовал контрнаступление Киева как «провал». 1 декабря Зеленский признал, что оно не достигло целей, связав это с тем, что Украина, по его мнению, не получила достаточного количества вооружений и ограничена в численности войск.

Зеленский пообещал построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. По его словам, он обсудил строительство укреплений на основных оборонительных рубежах, включая авдеевское, купянско-лиманское и марьинское направления, а также вдоль границ с Россией и Белоруссией.

14 декабря Путин заявил, что попытка ВСУ прорваться на левый берег Днепра в районе Крынок стала «последней попыткой контрнаступления».

Читайте на РБК Pro
Катастрофически нет денег и людей: как фирмы переживают уход SAP и Oraсle
Возраст безнадежности. Почему карьера в России заканчивается в 30
Маршрутка для богатых: как миллиардеры маскируют полеты на бизнес-джетах
«Это точно рак!»: как мысли о здоровье приводят к серьезной ипохондрии

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.

Теги
Верховная рада Украины Украина поставки оружия США
Материалы по теме
Военкоматы во Львове начали предлагать прохожим заключить контракт с ВСУ
Политика
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Политика
Фицо заявил об использовании Западом Украины лишь для ослабления России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Неизвестный врезался в машину кортежа Байдена Политика, 04:52
В США не исключили ограничения числа беженцев в обмен на помощь Украине Политика, 04:32
В Раде заявили о подготовке трех линий укреплений для перехода к обороне Политика, 04:22
«Ъ» узнал о плане властей создать единый «культурный сервис» «ГОСБилет» Общество, 03:55
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Политика, 03:21
В Волгограде осудили военных, давших взятки чтобы не ехать на фронт Общество, 03:00
Россияне в Финляндии создадут ассоциацию для открытия КПП на границе Политика, 02:47
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Комитет Госдумы не поддержал запрет на аборты в частных клиниках Общество, 02:13
Лидер ТРСК попросил Путина установить прямые отношения с Северным Кипром Политика, 02:12
Кандидат «Альтернативы для Германии» впервые станет бургомистром Общество, 01:31
Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля США Политика, 01:08
В Дагестане в ДТП погиб девятилетний ребенок Общество, 00:57
Коалиция Вучича выбилась в лидеры на парламентских выборах Политика, 00:43
В Мексике 12 человек погибли после нападения на гостиницу Salvatierra Общество, 00:31