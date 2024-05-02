В ВСУ признали отсутствие укреплений в тылу

Украинские военные признают, что отсутствие оборудованных позиций стало одной из ключевых причин сдачи позиций под Часовым Яром. Министерство обороны России регулярно сообщает о продвижении войск в этом районе

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Линии обороны в тылу у ВСУ, призванные обеспечить им прикрытие в случае отступления, практически не существуют, рассказали агентству Associated Press опрошенные украинские военнослужащие и чиновники. Военные утверждают, что строить их нужно было раньше, а не в период успехов российских войск.

«К этому подошли безответственно... Люди не понимали, что укрепления могут спасти жизнь, если сделать это заранее. Многие думали, что нам не нужно будет готовить такие линии обороны. Они не ожидали нового российского наступления», — рассказал агентству Александр, заместитель командира 47-й бригады, дислоцированной в районе Авдеевки.

Как поясняет AP, Украина готовит трехуровневую систему обороны: за линией передовых укреплений строится второй эшелон обороны, за который отвечают «плохо оснащенные инженерные силы Украины». Третью линию обороны строят частные компании по контрактам с ВСУ.

Причиной неготовности к возведению надежных оборонительных линий AP называет массовое сокращение армии в независимой Украине. «Инженерные полки были расформированы, их осталась лишь горстка. Оборудование, в том числе экскаваторы и плуги, столь необходимые сейчас, было распродано», — пишет агентство.

Военнослужащий инженерных войск в разговоре с AP рассказал, что, когда в октябре его подразделение прибыло строить укрепления на востоке Украины, все, что было у них, — «это старая техника 1960-х годов и лопаты».

67-я бригада ВСУ, занимающая позиции в районе Часова Яра, уже столкнулась с проблемами. По словам одного из военных, в бригаде при переброске на новые позиции «ожидали увидеть блиндажи, лабиринт траншей и огневых позиций, но обнаружили ряд ям, едва ли достаточно больших, чтобы в них можно было спрятаться во время артиллерийских обстрелов». Из-за невозможности укрыться от огня российских войск бригада отступила, понеся серьезные потери. «Мы потеряли командиров отделений, командиров взводов, командиров рот и сержантов. То есть мы потеряли весь костяк бригады», — признал военный.

67-я бригада — это военное формирование, которое было создано на базе «Добровольческого украинского корпуса» в 2022 году. Он входил в «Правый сектор» (организация признана экстремистской и террористической и запрещена на территории России). Сейчас 67-я бригада находится в составе Сухопутных войск ВСУ. Весной украинское командование начало проверки в отношении военнослужащих 67-й бригады из-за сдачи позиций под Часовым Яром. «Украинская правда» писала, что одной из обнаруженных причин отхода ВСУ стали проблемы внутри самой бригады. По версии комиссий командования, руководство отделяло военнослужащих из «Правого сектора» от тех, кто перевелся в бригаду из других частей (их прозвали «пиксельными»). К последним отношение было хуже — их первыми отправляли в бой, и из-за нехватки опыта они теряли позиции.

Часов Яр — город в Бахмутском районе на севере ДНР. Город находится примерно в 12 км к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут), о взятии которого российское Минобороны отчиталось в мае прошлого года. Активные бои в окрестностях города продолжаются с января этого года. Бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко тогда сообщал, что украинские военные укрепляют свои позиции в районе города, возводя новые фортификационные сооружения, а также ведут работы по оборудованию огневых точек и выставляют минные заграждения. Минобороны России регулярно сообщает о продвижении российских войск и ударам по ВСУ в районе Часова Яра.