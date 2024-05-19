NYT связала провал обороны в Харьковской области со скудностью укреплений
Наступление России в Харьковской области было «с такой скоростью и силой», что скудная линия укреплений ВСУ не смогла сдержать российские войска, пишет газета The New York Times, которая называет его «ошеломительным». Некоторым украинским солдатам, застигнутые врасплох, пришлось отступить.
Российское наступление обнажает проблемы, с которыми сталкиваются украинские силы, отмечает издание. Российские войска имеют огромное преимущество в артиллерийских снарядах и авиации и смогли легко преодолеть укрепления, такие как траншеи, мины и противотанковые заграждения, которых, по словам украинских военнослужащих, было недостаточно или они были возведены «небрежно».
Однако «самой большой проблемой» для ВСУ NYT называет нехватку солдат. На фоне наступления ВСУ пытались перебросить войска с других участков фронта, вместо того чтобы развернуть резервы. Украинские чиновники объясняют это тем, что резервов мало. По словам собеседников газеты, обстановка на харьковском направлении критическая, но находится под контролем.
Российские войска «знают, что делают», отметил один из украинских командиров. Некоторые украинские чиновники пояснили, что укрепить участки вблизи границы практически невозможно из-за обстрелов.
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