 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

NYT связала провал обороны в Харьковской области со скудностью укреплений

NYT: скудные укрепления ВСУ под Харьковом не смогли сдержать российские силы

Наступление России в Харьковской области было «с такой скоростью и силой», что скудная линия укреплений ВСУ не смогла сдержать российские войска, пишет газета The New York Times, которая называет его «ошеломительным». Некоторым украинским солдатам, застигнутые врасплох, пришлось отступить.

Российское наступление обнажает проблемы, с которыми сталкиваются украинские силы, отмечает издание. Российские войска имеют огромное преимущество в артиллерийских снарядах и авиации и смогли легко преодолеть укрепления, такие как траншеи, мины и противотанковые заграждения, которых, по словам украинских военнослужащих, было недостаточно или они были возведены «небрежно».

Однако «самой большой проблемой» для ВСУ NYT называет нехватку солдат. На фоне наступления ВСУ пытались перебросить войска с других участков фронта, вместо того чтобы развернуть резервы. Украинские чиновники объясняют это тем, что резервов мало. По словам собеседников газеты, обстановка на харьковском направлении критическая, но находится под контролем.

Российские войска «знают, что делают», отметил один из украинских командиров. Некоторые украинские чиновники пояснили, что укрепить участки вблизи границы практически невозможно из-за обстрелов.

Материал дополняется

 

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
Развожаев сообщил об отсутствии повреждений гражданской инфраструктуры Политика, 02:04
В здании горящего петербургского цеха частично обрушилась крыша Общество, 01:45
NYT связала провал обороны в Харьковской области со скудностью укреплений Политика, 01:37
Развожаев предупредил севастопольцев об упавших суббоеприпасах Политика, 01:28
Шор призвал молдаван голосовать против евроинтеграции Политика, 01:18
США заявили о ракетном ударе хуситов по танкеру в Красном море Политика, 00:41
Развожаев сообщил, что ПВО отбивает ракетную атаку на Севастополь Политика, 00:22
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
СК оценит предъявление обвинений на Украине главам ФСБ и Росгвардии Политика, 00:10
Премьер Эстонии рассказала, что мешает поддержке Украины Политика, 00:03
Смена главы Минобороны и названия Superjet: интервью главы «Ростеха» Политика, 00:00
Мбаппе принял вызов Болта. Топ-10 самых быстрых футболистов в истории Спорт, 00:00
Два человека пострадали при атаке дрона на село в окрестностях Белгорода Политика, 18 мая, 23:35
В зоне военной операции погиб замком эскадрильи ВСУ Политика, 18 мая, 23:21
В Белгороде вновь прогремели взрывы после объявления ракетной опасности Политика, 18 мая, 23:00