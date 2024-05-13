Киев ответил на слова о «безумной краже» насчет укреплений под Харьковом

Под Харьковом за два года даже не выложили мины на границе с Россией, это было «безумной кражей или умышленным саботажем» и теперь Москва продвинулась, указал один из украинских командующих. ВСУ заверили, что укрепления есть

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В Харьковской области есть оснащенные оборонительные укрепления, их построили на отдалении от границы с Россией, сообщил глава государственной специальной службы транспорта Минобороны Украины бригадный генерал Александр Яковец в эфире телемарафона, передает украинское издание NewVoice.

В частности, в области выстроены три рубежа обороны, пояснил он. Первый построили сами военные в 5–6 км от границы с Россией в зависимости от условий местности, природных препятствий, господствующих высот. Второй — на расстоянии 15−17 км от линии фронта. Но самым защищенным стал третий рубеж, оборудованный железобетонными сооружениями. Бригадный генерал указал, что на расстоянии 17–30 км российские войска могут наносить удары, что мешает строительству.

«Информационные вбросы о возможности оборудовать трехэтажные бетонные сооружения под огневым воздействием противника, мягко говоря, являются абсурдными. И обесценивают те усилия, которые сегодня действительно прилагают и военнослужащие инженерных подразделений, и гражданский персонал», — подчеркнул Яковец.

Объяснения насчет укрепленности рубежей обороны ВСУ бригадный генерал дал, комментируя обвинения со стороны командира взвода разведки 1-го стрелкового батальона 57-й мотопехотной бригады Дениса Ярославского об отсутствии фортификаций на границе в Харьковской области.

Ярославский накануне рассказал, что в городе Волчанск Харьковской области идут уличные бои, а укреплений и мин на границе с Россией не было. «За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мысли, что это или безумная кража или умышленный саботаж!» — заявил он. Собеседник Le Monde в украинской армии также рассказал, что оборона Волчанска не была подготовлена и подразделения не обладают средствами для остановки продвижения армии России.

Волчанск находится на севере Харьковской области, близ границы с Россией. Между ним и Шебекино, расположенном в Белгородской области, около 10 км. В 2022 году население города достигало 17,4 тыс. человек. В начале военной операции он был занят российской армией, однако оставлен осенью 2022-го. По данным местных властей, сейчас в Волчанске остается до 500 человек.

Минобороны России отчиталось об улучшении тактического положения в районе Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области. Прежде ведомство докладывало о взятии под контроль пяти населенных пунктов неподалеку от российской границы в этом регионе: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.