Эрдоган заявил об отказе Турции участвовать в «шоу» по Украине

Турецкий президент заявил, что вместо участия в «шоу» по урегулированию ситуации на Украине Анкара оказала Киеву конкретную помощь и четко выразила поддержку территориальной целостности и суверенитета страны

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Florion Goga / Reuters)

Турция приложила настоящие усилия для установления мира на Украине, вместо того чтобы участвовать в «шоу» по урегулированию, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы оказали самую серьезную, конкретную и полезную поддержку Украине и ясно дали понять, что не приемлем посягательства на ее территориальную целостность и право на суверенитет», — сказал Эрдоган, говоря о позиции Турции по поводу расширения НАТО.

Он отметил, что Анкара внесла большой вклад в борьбу с угрозами с Востока. Отказ турецкой стороны от поддержки вступления в НАТО Финляндии и Швеции «проистекает не из фанатизма или враждебности», а «из принципиальной позиции в борьбе с терроризмом». «Если страны, подавшие заявку на членство в НАТО, оглянутся назад, они увидят это», — добавил турецкий лидер. Ранее во время разговора с президентами Скандинавских стран он потребовал от них отказаться от предоставления убежища людям, которых Анкара считает террористами, а также снять эмбарго на поставки оружия Турции.

С начала российской военной операции на Украине Турция неоднократно предлагала посредничество в переговорах Москвы и Киева. В середине марта в Анталье прошла встреча глав МИДов двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, а в конце месяца в Стамбуле состоялись последние очные переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи Киев передал свои предложения по мирному урегулированию. Москва заявляла, что позднее направила несколько ответных документов, но реакции по ним не получила.

Эрдоган приглашал президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина провести встречу на территории Турции, а также разговаривал с обоими лидерами по телефону. По словам турецкого президента, он намерен продолжать «телефонную дипломатию». В конце апреля во время беседы с Путиным Эрдоган указывал на то, что важно прекратить огонь на Украине и обеспечить эффективную работу гуманитарных коридоров.

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Турция предложила стать посредником в переговорах по эвакуации раненых украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе, а также эвакуировать их по Черному морю в Стамбул, но, со слов пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калына, последнее предложение не приняла Москва (на прошлой неделе российское Минобороны отчиталось о «полном освобождении» территории металлургического комбината и сдаче заблокированных там военных в плен; Украина называет это не капитуляцией, а «операцией по спасению»).

Эрдоган также пообещал добиться разблокировки поставок зерна с Украины. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, в стране скопилось порядка 25 млн т зерна, значительные объемы — на судах в заблокированных черноморских портах.