Турция предложила эвакуировать морем раненых солдат с «Азовстали»

Представитель президента Турции Калын сообщил, что турецкий корабль готов доставить раненых украинских солдат и других гражданских лиц в Стамбул через порт Бердянск по Черному морю

Завод «Азовсталь» в Мариуполе (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Турция предложила провести эвакуацию раненых украинских солдат, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, по Черному морю в Стамбул. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью Reuters.

Он рассказал, что лично обсуждал это предложение с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве две недели назад и что оно остается актуальным, несмотря на то, что Москва на него не согласилась.

Согласно плану, раненых солдат, эвакуированных с «Азовстали», перевезут по суше в порт Бердянск, после чего турецкое судно доставит их в Стамбул.

«Если это можно реализовать таким образом, мы будем рады это сделать. Мы готовы. Наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», — подчеркнул Калын.

Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что Турция согласилась быть посредником в переговорах по эвакуации подконтрольных Киеву сил с «Азовстали».

По ее словам, в России должна пройти встреча с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) для согласования первого этапа эвакуации украинских военных с завода, в том числе вывода с «Азовстали» тяжелораненых.

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