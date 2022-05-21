Эрдоган обсудил с лидерами Швециии и Финляндии вступление в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: AP)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил о недопустимости поддержки представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.

Как сообщает пресс-служба турецкого президента в Twitter, в разговоре с Андерссон Эрдоган заявил о полной поддержке политики открытых дверей НАТО. Он призвал Швецию прекратить финансовую и военную поддержку курдских группировок и предпринять в этом направлении конкретные шаги.

Те же вопросы обсуждались с президентом Финляндии, передает агентство Anadolu. «Турция имеет «самое естественное право» рассчитывать на поддержку своей законной борьбы против открытой угрозы национальной безопасности», — заявил Эрдоган.

Кроме поддержки курдов Эрдоган также обвиняет скандинавские страны в предоставлении политического убежища сторонникам проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти подозревают в организации попытки военного переворота летом 2016 года.

Также Эрдоган потребовал у Швеции снять ограничения, наложенные на Турцию из-за военной операции «Источник мира». Операция прошла осенью 2019 года, она была направлена против курдских формирований YPG («Отряды народной самообороны») на севере Сирии. По итогам операции Турция создала 30-километровую линию безопасности на своей границе с Сирией, а курдские формирования были вынуждены отступить вглубь страны. 22 октября Россия и Турция заключили меморандум о взаимопонимании. Документ содержит десять пунктов. Среди пунктов документа — договоренность о совместном патрулировании границы к западу и востоку от района операции «Источник мира».