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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: пресс-служба Президента Турции / AP)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. По словам Пескова, во время звонка лидеры обсуждали ситуацию на Украине. Детали он обещал сообщить позже.

Эрдоган указал на важность прекращения огня, эффективной работы гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации, передает soL Haber со ссылкой на канцелярию турецкого президента. Он заявил, что будет делать все для того, чтобы остановить «действия, которые наносят ущерб всем», и установить «прочный мир».

Турецкий президент призвал Путина сохранить «положительный импульс», которого делегации России и Украины достигли на последних очных переговорах в Стамбуле 29 марта, а также согласиться на встречу с президентом Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер не раз просил встречи с Путиным, Стамбул неоднократно предлагал организовать такие переговоры. Кремль заявлял, что не отказывается от переговоров, но для начала делегации должны выработать конкретные договоренности на своем уровне.

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Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

О планах позвонить Путину турецкий президент сообщил на вчерашнем заседании правительства. Он заявил, что продолжает переговоры с целью «мирного завершения российско-украинской войны».

До этого, 24 апреля, он созвонился с украинским президентом. Во время разговора с Зеленским Эрдоган выразил готовность помочь стать посредником в переговорном процессе. Он указал, что Анкара в целом положительно относится к предложению стать гарантом безопасности Киева на случай принятия им нейтрального статуса. Украинский президент говорил, что они обсудили обороноспособность и глобальную пищевую безопасность, которая оказалась под угрозой из-за остановки судоходства в Черном море.

Позже Эрдоган встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который приедет в Москву 26 апреля, а еще через два дня посетит Киев. На встрече турецкий президент подчеркнул, что конфликт России и Украины должен решиться дипломатическим путем, и назвал самым подходящим вариантом проведение переговоров в Стамбуле.

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В последний раз президенты России и Турции общались по телефону 1 апреля. Они дважды проводили телефонные переговоры в марте и один раз созванивались накануне начала российской спецоперации на Украине.


 

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Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция переговоры Украина
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