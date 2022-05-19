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Эрдоган заявил, что не намерен разрывать отношения с Путиным и Зеленским

По словам президента Турции, республика проводит сбалансированную политику как в отношении России, так и в отношении Украины и намерена продолжать «телефонную дипломатию»
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Lefteris Pitarakis / AP)

Турция не планирует разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство Anadolu.

«Мы проводим сбалансированную политику как в отношении России, так и в отношении Украины. Я не намерен разрывать связи ни с господином Путиным, ни с Зеленским. Я продолжаю свою телефонную дипломатию с господином Путиным и Зеленским», — сказал Эрдоган на встрече с турецкой молодежью.

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Реджеп Тайип Эрдоган

Политик отметил: развязывание новой мировой войны не принесет пользы никому. Турецкий лидер также сообщил, что у республики «разные отношения» с Москвой и Киевом. Говоря о сотрудничестве с Россией, он упомянул строящуюся атомную электростанцию «Аккую». Кроме того, Турция импортирует из России половину потребляемого страной газа.

Говоря о желании Финляндии и Швеции вступить в НАТО, турецкий лидер в очередной раз заявил, что Анкара не согласится с членством этих североевропейских стран. Он объяснил отказ тем, что Хельсинки и Стокгольм якобы потворствуют организациям, которые республика считает террористическими. Эрдоган отметил, что страна настроена решительно сказать нет Финляндии и Швеции.

Турция предложила роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. 29 марта в Стамбуле состоялась очная встреча российской и украинской делегаций, после чего Москва и Киев передали друг другу предложения об урегулировании конфликта. Однако с начала апреля российская сторона неоднократно заявляла, что переговоры зашли в тупик. Эрдоган тем временем добивается личной встречи Путина и Зеленского.

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Теги
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Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Владимир Зеленский переговоры
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