Британия пообещала поставить Украине ракеты класса Brimstone

Великобритания отправит Украине высокотехнологичные ракеты класса Brimstone (класс «воздух-поверхность») «в ближайшие несколько недель», заявил замминистра обороны страны Джеймс Хиппи, пишет Independent.

«Недавно Украина запросила ракеты для наземных атак большей дальности, и правительство изучает возможность использования запасов Brimstone для таких целей», — сказал Хиппи, выступая в Палате общин.

По его словам, это соответствует британскому принципу наращивания военной помощи Украине по мере развития конфликта.

Ранее поставки ракет Brimstone Украине допускал британский премьер-министр Борис Джонсон, отвечая на вопрос, какое противокорабельное оружие Лондон может направить Киеву. Джонсон указывал, что рассматривается возможность установки ракет на заднюю часть транспортных средств, пишет Reuters.

Семейство ракет Brimstone включает несколько ракет, которые начали разрабатывать в конце 1990-х годов. Обычно их запускают с использованием самолетов, вертолетов или беспилотников для уничтожения наземных и морских целей, в том числе движущихся. Британия применяла эти ракеты во время войн в Ливии и Сирии.

9 апреля Борис Джонсон посетил Киев и пообещал Украине новые поставки оружия: 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, а также дополнительные кредитные гарантии на $500 млн по линии Всемирного банка. По его словам, продолжение вооружения Украины — это «лучшее, что могут сделать мировые лидеры» в нынешней ситуации.

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16 апреля МИД России направил в ряд стран, которые осуществляют поставки Киеву оружия, ноты протеста. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что «любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины и которые, как мы будем считать, перевозят оружие» станут законной целью для российских военных, поскольку цель спецоперации — «устранить любую угрозу в отношении России, которая исходит с украинской территории».