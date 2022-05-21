Spiegel узнал о «застрявших» переговорах ФРГ и Польши о танках

Взамен танков, которые Польша поставляет на Украину, Варшава рассчитывает получить от Германии — своего партнера по НАТО — новейшие танки Leopard, однако Берлин до сих пор этого не сделал, отмечает издание

Фото: Björn Trotzki / imago-images.de / Global Look Press

Отношения Германии и Польши обострились из-за затянувшихся переговоров о поставках вооружений Украине, пишет Spiegel.

По данным издания, переговоры стран об обмене вооружений «застряли», так как Варшава просила заменить свои танки, поставленные Украине, на новейшие немецкие Leopard, однако Берлин до сих пор этого не сделал.

Польша уже передала Украине почти все свои 240 танков советского производства, в связи с чем польские власти рассчитывают, что Германия восполнит образовавшиеся пробелы немецкой техникой. Однако в отличие от Чехии Польша не хочет довольствоваться старыми немецкими танками, а требует поставку современных моделей на вооружение, в том числе танков Leopard.

В Берлине не могут согласиться на такую сделку, поскольку у самого бундестага нет их в наличии, отмечает Spiegel. Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт 16 мая на закрытом совещании признала, что у нее почти не осталось надежды на то, что Берлин сможет прийти к соглашению с Варшавой.

«Со стороны немцев были обещания укрепить нашу обороноспособность, к сожалению, ничего из этого не было реализовано», — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковски.

В конце апреля Польское радио сообщило, что Варшава в рамках военной помощи передала Киеву более 200 советских танков Т-72, а также несколько десятков БМП. До этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий подтверждал передачу танков Киеву.

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Варшава поставила Киеву военное оборудование примерно на $1,59 млрд, включая самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и реактивные установки «Град», сообщала радиостанция. Также Польша передала ракеты класса «воздух — воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27.

Взамен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал поставить Польше танк Challenger 2, если та направит Украине танки T-72.

В отсутствии поставок тяжелых вооружений Германию неоднократно обвинял Киев. Так, посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что у Киева складывается впечатление, что канцлер Германии Олаф Шольц не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение.

Это выглядит так, будто Берлин ждет, когда наступит перемирие и больше не нужно будет принимать «смелых решений», добавил он.

В конце апреля нижняя палата парламента ФРГ поддержала документ с призывом к правительству поставить тяжелые вооружения Украине. Однако Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву боевые танки западного производства, пока это не сделают США и другие союзники.

Россия выступает резко против поставок вооружения Украине, в Москве не раз говорили, что конвои с такой техникой будут считаться законными целями.