Reuters узнал о намерении Германии передать Украине самоходные гаубицы

Reuters: Германия вслед за США и Голландией направит Киеву самоходные гаубицы

Ранее о намерении передать Украине тяжелые вооружения, в том числе гаубицы, заявили США. О поставках самоходных гаубиц Киеву говорили также власти Франции и Нидерландов

Власти Германии могут поставить Украине самоходные гаубицы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в структурах служб безопасности.

«Германия рассматривает возможность направить Украине самоходные гаубицы. Берлин обсуждал этот вопрос с правительством Голландии», — сообщает агентство.

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинских правящих кругах писала, что немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) готова направить Киеву 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на €1,7 млрд.

О том, что власти Нидерландов передают Украине свои дальнобойные бронированные самоходные гаубицы, сообщило 20 апреля агентство Bloomberg. Речь идет о гаубицах Panzerhaubitze 2000 германского производства.

Тогда издание отмечало, что власти Германии не хотели передавать Украине тяжелое вооружение, опасаясь истощить резервы национальной армии и вызвать раздражение Москвы. «Однако Берлин поддерживает передачу [Голландией гаубиц] и намерен обучать украинских военных управлению этими большими машинами на польской или германской земле», — писал Bloomberg.

Также, по данным издания, Германия обещала поставлять Украине 155-миллиметровые снаряды к этим 61,5-тонным гусеничным гаубицам, которые Bloomberg называет «самыми тяжелыми системами ведения наземной войны».

Читайте на РБК Pro Pro Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля Статьи Pro Почему России трудно больше продавать в Китае Почему России трудно больше продавать в Китае Статьи Pro Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу Статьи Pro Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться Инструкции Pro 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить Статьи Pro О чем пишут российские блогеры и как бизнесу это использовать О чем пишут российские блогеры и как бизнесу это использовать Инструкции Pro Schlumberger: стоит ли брать акции гиганта с выручкой $5,962 млрд Schlumberger: стоит ли брать акции гиганта с выручкой $5,962 млрд Статьи Pro В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос Статьи

Дальность стрельбы Panzerhaubitze 2000 — от 35 км до 67 км. Максимальная дальность достигается при стрельбе ракетами.

21 апреля США объявили о поставке на Украину дополнительной военной помощи, в том числе 72 гаубиц и 121 тактического беспилотника Phoenix Ghost. Для американских гаубиц на Украину отправят также 144 тыс. снарядов и 72 тактические машины для буксировки. Кроме того, Киев получит полевое оборудование и запчасти.

О новом пакете помощи Киеву объявил президент США Джозеф Байден. По его словам, пакет помощи в области безопасности оценивается в $800 млн, еще $500 млн Вашингтон выделит в качестве прямой экономической поддержки.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил 22 апреля о передаче Украине 155-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий Caesar и противотанковых ракетных систем Milan. Как узнало французское издание Ouest-France, Франция передаст 12 таких орудий, которые в настоящее время используются французскими вооруженными силами. Системы Caesar способны поражать цели на расстоянии 40 км.

Французские гаубицы передадут Украине вслед за передачей США 155-миллиметровых гаубиц и Panzerhaubitze 2000 из Нидерландов.

Российские власти неоднократно критиковали действия западных государств, обвиняя их в «накачке» Украины оружием. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что западное оружие не может «остановить наступление» и не помешает России достичь целей спецоперации.