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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал о намерении Германии передать Украине самоходные гаубицы

Reuters: Германия вслед за США и Голландией направит Киеву самоходные гаубицы
Ранее о намерении передать Украине тяжелые вооружения, в том числе гаубицы, заявили США. О поставках самоходных гаубиц Киеву говорили также власти Франции и Нидерландов

Власти Германии могут поставить Украине самоходные гаубицы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в структурах служб безопасности.

«Германия рассматривает возможность направить Украине самоходные гаубицы. Берлин обсуждал этот вопрос с правительством Голландии», — сообщает агентство.

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинских правящих кругах писала, что немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) готова направить Киеву 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на €1,7 млрд.

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О том, что власти Нидерландов передают Украине свои дальнобойные бронированные самоходные гаубицы, сообщило 20 апреля агентство Bloomberg. Речь идет о гаубицах Panzerhaubitze 2000 германского производства.

Тогда издание отмечало, что власти Германии не хотели передавать Украине тяжелое вооружение, опасаясь истощить резервы национальной армии и вызвать раздражение Москвы. «Однако Берлин поддерживает передачу [Голландией гаубиц] и намерен обучать украинских военных управлению этими большими машинами на польской или германской земле», — писал Bloomberg.

Также, по данным издания, Германия обещала поставлять Украине 155-миллиметровые снаряды к этим 61,5-тонным гусеничным гаубицам, которые Bloomberg называет «самыми тяжелыми системами ведения наземной войны».

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Дальность стрельбы Panzerhaubitze 2000 — от 35 км до 67 км. Максимальная дальность достигается при стрельбе ракетами.

21 апреля США объявили о поставке на Украину дополнительной военной помощи, в том числе 72 гаубиц и 121 тактического беспилотника Phoenix Ghost. Для американских гаубиц на Украину отправят также 144 тыс. снарядов и 72 тактические машины для буксировки. Кроме того, Киев получит полевое оборудование и запчасти.

О новом пакете помощи Киеву объявил президент США Джозеф Байден. По его словам, пакет помощи в области безопасности оценивается в $800 млн, еще $500 млн Вашингтон выделит в качестве прямой экономической поддержки.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил 22 апреля о передаче Украине 155-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий Caesar и противотанковых ракетных систем Milan. Как узнало французское издание Ouest-France, Франция передаст 12 таких орудий, которые в настоящее время используются французскими вооруженными силами. Системы Caesar способны поражать цели на расстоянии 40 км.

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Французские гаубицы передадут Украине вслед за передачей США 155-миллиметровых гаубиц и Panzerhaubitze 2000 из Нидерландов.

Российские власти неоднократно критиковали действия западных государств, обвиняя их в «накачке» Украины оружием. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что западное оружие не может «остановить наступление» и не помешает России достичь целей спецоперации.

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Украина Германия вооружения поставки гаубица спецоперация
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