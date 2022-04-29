Reuters узнал о намерении Германии передать Украине самоходные гаубицы
Власти Германии могут поставить Украине самоходные гаубицы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в структурах служб безопасности.
«Германия рассматривает возможность направить Украине самоходные гаубицы. Берлин обсуждал этот вопрос с правительством Голландии», — сообщает агентство.
Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинских правящих кругах писала, что немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) готова направить Киеву 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на €1,7 млрд.
О том, что власти Нидерландов передают Украине свои дальнобойные бронированные самоходные гаубицы, сообщило 20 апреля агентство Bloomberg. Речь идет о гаубицах Panzerhaubitze 2000 германского производства.
Тогда издание отмечало, что власти Германии не хотели передавать Украине тяжелое вооружение, опасаясь истощить резервы национальной армии и вызвать раздражение Москвы. «Однако Берлин поддерживает передачу [Голландией гаубиц] и намерен обучать украинских военных управлению этими большими машинами на польской или германской земле», — писал Bloomberg.
Также, по данным издания, Германия обещала поставлять Украине 155-миллиметровые снаряды к этим 61,5-тонным гусеничным гаубицам, которые Bloomberg называет «самыми тяжелыми системами ведения наземной войны».
Дальность стрельбы Panzerhaubitze 2000 — от 35 км до 67 км. Максимальная дальность достигается при стрельбе ракетами.
21 апреля США объявили о поставке на Украину дополнительной военной помощи, в том числе 72 гаубиц и 121 тактического беспилотника Phoenix Ghost. Для американских гаубиц на Украину отправят также 144 тыс. снарядов и 72 тактические машины для буксировки. Кроме того, Киев получит полевое оборудование и запчасти.
О новом пакете помощи Киеву объявил президент США Джозеф Байден. По его словам, пакет помощи в области безопасности оценивается в $800 млн, еще $500 млн Вашингтон выделит в качестве прямой экономической поддержки.
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил 22 апреля о передаче Украине 155-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий Caesar и противотанковых ракетных систем Milan. Как узнало французское издание Ouest-France, Франция передаст 12 таких орудий, которые в настоящее время используются французскими вооруженными силами. Системы Caesar способны поражать цели на расстоянии 40 км.
Французские гаубицы передадут Украине вслед за передачей США 155-миллиметровых гаубиц и Panzerhaubitze 2000 из Нидерландов.
Российские власти неоднократно критиковали действия западных государств, обвиняя их в «накачке» Украины оружием. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что западное оружие не может «остановить наступление» и не помешает России достичь целей спецоперации.