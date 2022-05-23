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Reuters узнал о просьбе 4 стран ЕС направить российские активы Украине

С такой инициативой выступили Латвия, Литва, Эстония и Словакия. Они считают, что необходимо максимально задействовать активы России на восстановление Украины или использовать их заморозку как рычаг давления
Фото: Yves Logghe / AP
Фото: Yves Logghe / AP

Латвия, Литва, Эстония и Словакия подготовили письмо для министров финансов стран — членов ЕС, в котором призывают конфисковать российские активы и направить на восстановление Украины после боевых действий, пишет Reuters со ссылкой на документ.

Как указывается в письме, за счет российских активов должна быть покрыта «значительная часть расходов» на восстановление страны, а также компенсации семьям погибших.

Четыре страны выступили за поиски «законных путей максимального использования» российских ресурсов как для помощи Украине в боевых действиях, так и для восстановления. «Конфискация государственных активов, таких как резервы Центрального банка или имущество государственных предприятий, в этом отношении имеет прямую связь и эффект», — говорится в письме.

При этом страны считают, что, если законные пути конфискации российских активов найти не удастся, их «можно использовать как рычаг» и разморозить только тогда, когда Россия сама компенсирует Украине убытки.

В письме также содержится утверждение о необходимости ввести новые санкции ЕС против России. «Между ЕС и Россией вообще не должно остаться никаких экономических связей, чтобы гарантировать, что никакие наши финансовые ресурсы, продукты или услуги не будут делать вклад в военную машину России», — отмечается в документе.

Песков назвал воровством идею изъятия российских активов в пользу Украины
Политика
Дмитрий Песков

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель ищет пути использования замороженных активов российских бизнесменов для восстановления Украины. Ее заместитель Валдис Домбровскис указывал, что по частным активам работает группа Еврокомиссии и прорабатывает решения по их возможной дальнейшей конфискации. В то же время он указывал, что это должно происходить согласно уголовному праву того государства, где находятся активы, и отмечал необходимость проведения «юридической проверки».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о передаче российских активов на восстановление Украины было бы «незаконным, вопиющим» и стало бы прямым воровством.

Боррель призвал передать Украине замороженные в ЕС резервы России
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Жозеп Боррель

Bloomberg в конце апреля передавал, что Евросоюз заморозил российские активы на €35 млрд.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский оценил в $600 млрд сумму, необходимую на восстановление страны после боевых действий. Глава Европейского инвестиционного банка (EIB) Вернер Хойер отмечал, что на то, чтобы «отстроить Украину», понадобятся триллионы евро.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
ЕС Прибалтика Латвия арест активов Россия Военная операция на Украине
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