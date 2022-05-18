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В ЕК пообещали решить судьбу активов россиян по законам стран Евросоюза

Страны-члены ЕС примут решение о конфискации активов россиян, которые в настоящий момент заморожены, на основании своего уголовного законодательства. Брюссель намерен определить, как можно направить их на восстановление Украины

Возможность дальнейшей конфискации активов россиян в Европе будет зависеть от уголовного права того государства, где они находятся, сообщил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

Как указал Домбровскис, ЕС должен подумать, «как использовать российские активы для восстановления Украины».

«Что касается частных активов, то сейчас специальная рабочая группа Европейской комиссии координирует работу стран-членов ЕС по выявлению активов лиц, находящихся под санкциями, для их заморозки и для принятия дальнейших решений по их возможной дальнейшей конфискации. Это должно происходить в соответствии с уголовным правом того государства, в котором находятся данные активы», — сказал он.

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Говоря об активах Банка России, Домбровскис указал, что, что они «в настоящее время заморожены».

Он рассказал, что сначала ЕС должен провести «юридическую проверку», а затем принять решения о следующих шагах. По этому вопросу Брюссель будет работать с партнерами, включая США и Канаду, которые «работают в этом же направлении, добавил замглавы Еврокомиссии.

Ранее за изъятие замороженных российских активов и их передачу Украине выступал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он счел этот вариант «полным логики».

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Bloomberg в конце апреля передавал, что Евросоюз заморозил российские активы на €35 млрд. Среди европейских стран лидирует Франция, которая заблокировала активы на €23,5 млрд, €22,8 млрд из которых связаны с ЦБ. Бельгия заморозила €10 млрд, это в том числе связано с отключением от SWIFT семи российских банков, уточняло агентство.

Глава Минфина США назвала незаконной конфискацию активов российского ЦБ
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Джанет Йеллен

Ранее 18 мая министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что Вашингтон не может конфисковать активы российского ЦБ, поскольку это невозможно с юридической точки зрения. США и партнеры заморозили резервы Банка России на $300 млрд, сообщали американский и российский Минфины. «Я думаю, вполне естественно <...>, мы обратимся к России, чтобы она помогла оплатить хотя бы часть стоимости», — сказала Йеллен.

В Кремле возможность изъятия российских активов в пользу Украины сочли «незаконным и вопиющим», а также «фактически прямым воровством». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор оспорит заморозку российских резервов в судах.
 

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российские активы Европа ЕС Украина конфискация имущества
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