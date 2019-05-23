Указ Зеленского о проведении досрочных выборов в Раду вступил в силу

Указ Зеленского о проведении досрочных выборов в Раду вступил в силу

О роспуске Верховной рады Зеленский объявил в ходе инаугурации. Основаниями для этого стали отсутствие парламентской коалиции и крайне низкий уровень доверия к депутатам со стороны народа

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов 21 июля был опубликован в правительственном издании «Урядовый курьер» и вступил в силу, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года», — говорится в документе. Зеленский также поручил кабмину обеспечить финансирование выборов.

Соответствующий указ был подписан 21 мая. Юридическим основанием для роспуска Рады Зеленский назвал то, что с февраля 2016 года в парламенте не было коалиции. Кроме того, глава государства отметил низкий уровень доверия граждан Украины к Раде — 4%. Председатель парламента Андрей Парубий указал, что решение главы государства является необоснованным и заводит Украину в конституционный кризис.