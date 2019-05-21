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Зеленский решил поменять закон о выборах в Верховную раду
Изменения предполагают отмену мажоритарной системы и снижение проходного барьера в Раду с 5 до 3%
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский намерен внести изменения в закон о выборах в Верховную раду, сообщил его советник Андрей Богдан. Трансляцию его брифинга вел телеканал «112 Украина».

«На сегодняшний день есть понимание, что будут проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов, которые отменят мажоритарную систему выборов народных депутатов. И останется только пропорциональная партийная система», — сказал Богдан. По его словам, еще одним изменением должно стать понижение проходного барьера для партий с 5 до 3%.

Ранее по итогам консультаций с Зеленским в Раде депутат Олег Ляшко сообщил, что досрочные выборы в парламент ориентировочно пройдут 21 июля. Указ о проведении выборов в Верховную раду президент подпишет в ближайшие дни.

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В Раде назвали возможные сроки внеочередных выборов в парламент Украины

Накануне во время инаугурации Зеленский объявил о роспуске Рады. По украинскому законодательству президент может досрочно распустить парламент не позднее чем за полгода до истечения срока полномочий депутатов текущего созыва, то есть до 27 мая. На прошлой неделе партия «Народный фронт» вышла из коалиции, что сделало невозможным роспуск Рады в ближайший месяц. Однако в команде нового президента пояснили, что основанием для роспуска Рады будет развал правящей коалиции. Как отметил юрист команды Зеленского Вадим Галайчук, в указе будет сказано, что коалиции не существует с февраля 2016 года.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Владимир Зеленский, Выборы, Верховная рада
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