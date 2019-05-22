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Политика ,  
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Глава Рады заявил о конституционном кризисе из-за решения Зеленского
Решение Зеленского о досрочном роспуске Рады является необоснованным и заводит Украину в конституционный кризис, заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий. Накануне Зеленский издал указ о досрочных выборах
Андрей Парубий (Фото: Serg Glovny / ZUMA / ТАСС)

Решение президента Украины Владимира Зеленского досрочно распустить парламент председатель Верховной рады Андрей Парубий на открытии внеочередного заседания в среду назвал незаконным, передает корреспондент РБК. Названная причина — отсутствие коалиции в парламенте — некорректна, объяснил он.

Спикер Рады сказал, что во вторник прошли консультации глав фракций с главой государства. «Около пяти раз я задавал вопрос президенту Украины, на каком основании он подписывает указ о роспуске парламента. Я получил ответ, что он считает, что коалиции не существует уже два года. Еще раз, очень внимательно, я перечитал Конституцию Украины. Я не нашел среди его полномочий полномочий устанавливать и оспаривать существование коалиции, этих полномочий нет и у главы Верховной рады», — заявил Парубий.

«Указ президента не только нарушение Конституции, а заведение Украины, воюющей Украины, в конституционный кризис», — сказал спикер.

Парубий также подчеркнул, что 17 мая «Народный фронт» вышел из коалиции и она распалась. Таким образом, по закону у парламента есть 30 дней на формирование коалиции, добавил Парубий.

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Зачем Зеленский начал срочную избирательную реформу

Законопроект об изменениях в закон о выборах народных депутатов был зарегистрирован с нарушением регламента, заявил председатель Рады. Сейчас аппарат парламента помогает представителю президента исправить ошибки, добавил он.

«В соответствии с положениями регламента Верховной рады при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения», — подчеркнул Парубий. В связи с этим он попросил президента конкретизировать номера законопроектов, которые тот предлагает включить в повестку пленарного заседания.

Глава Радикальной партии Олег Ляшко обвинил Зеленского в узурпации власти.
«Безусловно, Раде нужны выборы. Но такое изменение закона — чистой воды авантюра», — заявил он. «Я против мажоритарной системы выборов, но я против закрытых списков, которые хочет ввести Зеленский. Потому что закрытые списки означают по $5 млн за место [депутатов], это коррупция», — подчеркнул лидер Радикальной партии, добавив, что переходит в оппозицию «узурпатору Зеленскому».

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В поддержку Зеленского высказалась Тимошенко. Когда украинцы голосовали за него, они голосовали за перемены, пояснила она.

На заседании зарегистрировались 240 депутатов. Для принятия законопроектов необходимо как минимум 226 голосов.

Накануне Зеленский обратился к Парубию с просьбой провести внеочередное заседание Рады и проголосовать по вопросу его поправок в закон «О выборах народных депутатов». Речь идет о предложении провести досрочные выборы Рады только по партийным спискам и о снижении проходного барьера для партий с 5 до 3%.

Также Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил новые выборы на 21 июля. Президент сослался на положение Конституции Украины, которое позволяет распустить парламент, в случае если на протяжении одного месяца не сформирована коалиция. Зеленский также сказал, что принял решение из-за низкого уровня доверия украинцев к парламенту.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Владимир Зеленский, роспуск, Верховная рада
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