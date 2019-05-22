Глава Рады заявил о конституционном кризисе из-за решения Зеленского

Решение Зеленского о досрочном роспуске Рады является необоснованным и заводит Украину в конституционный кризис, заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий. Накануне Зеленский издал указ о досрочных выборах

Андрей Парубий (Фото: Serg Glovny / ZUMA / ТАСС)

Решение президента Украины Владимира Зеленского досрочно распустить парламент председатель Верховной рады Андрей Парубий на открытии внеочередного заседания в среду назвал незаконным, передает корреспондент РБК. Названная причина — отсутствие коалиции в парламенте — некорректна, объяснил он.

Спикер Рады сказал, что во вторник прошли консультации глав фракций с главой государства. «Около пяти раз я задавал вопрос президенту Украины, на каком основании он подписывает указ о роспуске парламента. Я получил ответ, что он считает, что коалиции не существует уже два года. Еще раз, очень внимательно, я перечитал Конституцию Украины. Я не нашел среди его полномочий полномочий устанавливать и оспаривать существование коалиции, этих полномочий нет и у главы Верховной рады», — заявил Парубий.

«Указ президента не только нарушение Конституции, а заведение Украины, воюющей Украины, в конституционный кризис», — сказал спикер.

Парубий также подчеркнул, что 17 мая «Народный фронт» вышел из коалиции и она распалась. Таким образом, по закону у парламента есть 30 дней на формирование коалиции, добавил Парубий.