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Выборы на Украине ,  
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Зачем Зеленский начал срочную избирательную реформу И поддержат ли президента депутаты Рады, которую он распустил досрочно
РБК разбирался, с чем связано желание Владимира Зеленского срочно поменять украинскую избирательную систему и как президентские поправки могут повлиять на политическую ситуацию на Украине
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

В среду, 22 мая, Верховная рада по просьбе Владимира Зеленского соберется на внеочередное заседание и рассмотрит предложенные новым президентом поправки в закон «О выборах народных депутатов». Речь идет о предложении провести досрочные выборы Рады только по партийным спискам и о снижении проходного барьера для партий с 5 до 3%. Зеленский предложил их перед тем, как подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля.

Зачем Зеленскому новая система выборов

Сейчас состоящая из 450 депутатов Рада избирается по смешанной системе: 225 мест в парламенте получают кандидаты по партийным спискам, 225 — победившие в одномандатных округах, необязательно шедшие на выборы от какой-то конкретной партии. Установленный барьер прохождения в Раду — 5%.

Новый президент хочет убрать мажоритарную систему выборов, потому что на местах у него никого нет, уверены в команде Петра Порошенко, основного соперника Зеленского. «У него высокий партийный рейтинг, и если при смешанной системе выборов он берет половину парламента, то при пропорциональной результат автоматически умножается на два», — заявил РБК официальный представитель «Блока Петра Порошенко «Солидарность» в Раде Александр Черненко.

«Сокращая барьер до 3%, Зеленский заигрывает с мелкими партиями. Он хочет оставить выборы только по спискам, что дает возможность лидерам партий лично формировать списки кандидатов. Все это подается народу под соусом избирательной реформы, а по сути это просто ему выгодно», — возмущается другой собеседник РБК во фракции БПП.

Как поправки Зеленского повлияют на политический расклад

Поправки в избирательное законодательство — ключевой вопрос украинской политики на сегодня, считает собеседник РБК в аппарате фракции БПП. От этого зависит, сколько мест получат партии на назначенных на 21 июля досрочных парламентских выборах. Выборы, в свою очередь, определят состав правительства и скажутся на самостоятельности нового президента.

С февраля 2014 года Рада существенно ограничивает полномочия президента. Он может подавать на утверждение Верховной рады кандидатуры только двух членов кабинета — министра обороны и министра иностранных дел. Назначить или уволить руководителей Службы безопасности (СБУ) и Генпрокуратуры глава государства тоже может только с согласия парламента. Нелояльная главе государства Рада может саботировать внесенные им законопроекты.

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Задача Зеленского — получить большинство на парламентских выборах без создания коалиции с другими силами, констатирует Черненко. «Я считаю, что для демократии очень плохо, когда вся власть — законодательная и исполнительная — консолидирована в руках у одного человека», — говорит представитель бывшей правящей коалиции.

Поддержит ли Рада избирательную реформу

Опрошенные РБК представители парламентских фракций затруднились ответить на вопрос об итогах заседания.

«Будут ли голоса под этот законопроект, большой вопрос, однако у нас есть оптимизм. Есть проблемы с явкой и есть проблемы с мнением мажоритарных депутатов, которые хотят избираться по своим округам. Они не всегда будут руководствоваться мнением лидеров фракций или партий», — заявил назначенный накануне глава администрации Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала «112 Украина».

Четкой позиции в БПП по этим поправкам нет, признает Черненко. «Механическая отмена мажоритарки и понижение барьера не улучшит качественно парламент», — считает он. БПП, у которого официально сейчас в парламенте 135 депутатов, почти на 40% состоит из «мажоритарщиков», они будут против таких предложений. Часть фракций это предложение поддержит, потому что им это тоже выгодно — у них нет сильных «мажоритарщиков», говорит он.

Блок «БПП «Солидарность» неоднородный. Там есть партия Кличко «УДАР», которая может проголосовать за поправки, потому что его лидеру Виталию Кличко выгодно уменьшение барьера, если он решит идти на выборы самостоятельно, рассуждает политический эксперт из центра «Дом демократии» Анатолий Октисюк. Ранее «Украинская правда» сообщала, что мэр Киева сообщил Петру Порошенко о планах его партии «УДАР» баллотироваться в Верховную раду отдельно от БПП. Перед заседанием Рады Кличко заявил, что поддерживает избирательную реформу.

«Достаточно ли голосов у Зеленского на проведение своих поправок, сказать сложно. Хаос достаточно высокий, настроения в депутатских группах меняются каждый час», — сказал РБК народный депутат от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко.

«По мнению депутата, избирательная реформа Зеленского противоречит его предыдущим заявлениям. «Потенциально я считаю себя его союзником, но я уже не понимаю, что он имеет в виду. Раньше он говорил об открытых списках на выборах, а сейчас речь идет уже о закрытых списках — системе, при которой лидер партии лично решает, какие фамилии войдут в партийный список и кто на каком месте будет», — объясняет он.

Луценко не исключает, что одномандатникам «проще всего будет просто не успеть приехать» на срочное заседание Рады — тогда не наберется 225 голосов, необходимых для принятия поправок. «Мажоритарщик с хорошим округом голосовать [за поправки] не будет», — уверен собеседник РБК в «Батькивщине».

Кто проходит в Раду

По данным опроса группы «Рейтинг» от 16 мая, барьер в 5% могут преодолеть шесть партий: «Слуга народа» (29,5% среди всех опрошенных и почти 39,9% среди тех, кто придет на выборы и уже определился), «Оппозиционная платформа — За життя» (8,1 и 9,9%), «Блок Петра Порошенко» (7,8 и 10,6%), «Батькивщина» (6,7 и 9,1%), «Сила и честь» Игоря Смешко (3,8 и 5,1%) и «Гражданская позиция» (3,7 и 5,0%). Барьер в 3% проходят, по данным опроса, еще две партии: «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» (2,6 и 3,5%) и Радикальная партия (2,4 и 3,3%).

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Владимир Зеленский, Украина, законопроект, Выборы, «Блок Петра Порошенко» ..., Верховная рада
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