Зеленский назвал главное основание для роспуска Верховной рады

По словам президента Украины, главным аргументом при принятии решения о роспуске парламента для него стал крайне низкий уровень доверия к депутатам со стороны украинцев

Владимир Зеленский (Фото: Игорь Маслов / РИА Новости)

Основаниями для роспуска Верховной рады Украины станут отсутствие парламентской коалиции и крайне низкий уровень доверия к депутатам со стороны украинского народа. Об этом заявил на встрече с лидерами фракций и депутатских групп Верховной рады президент Украины Владимир Зеленский.

«Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины», — сказал Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

Юридическим основанием для роспуска парламента президент назвал то, что с 2016 года в Верховной раде не существовало коалиции. В указе, пояснял ранее РБК юрист команды нового президента Вадим Галайчук, будет сказано, что коалиции не существует с февраля 2016 года.



Коалицию, о которой идет речь, пять фракций образовали после парламентских выборов 2014 года. В нее, в частности, вошли «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Батьковщина», «Самопомощь» и Радикальная партия. Впоследствии последние три фракции коалицию покинули.

В сообщении пресс-службы говорится, что дата проведения досрочных парламентских выборов будет определена после того, как президент подпишет указ о роспуске Верховной рады.

О роспуске Верховной рады новый президент Украины Владимир Зеленский объявил накануне, 20 мая, во время своей инаугурации. Роспуск Рады был одним из предвыборных обещаний Зеленского. В соответствии с украинским законодательством досрочно распустить парламент президент страны может не позже чем за полгода до истечения сроков полномочий депутатов текущего созыва (в данном случае — до 27 мая).