Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы

Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ. Он также назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля. Текст указа опубликован на сайте президента.

В документе уточняется, что глава государства принял решение, руководствуясь Конституцией. В частности, п. 1 ч. 2 ст. 90, в которой говорится об отсутствии в Раде правящей коалиции в течение более чем 30 дней.

Ранее Владимир Зеленский объяснил решение распустить парламент не только фактическим отсутствием коалиции, но и недоверием граждан к парламенту

«Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это — оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий», — заявил президент.