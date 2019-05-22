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Выборы на Украине ,  
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Рада отказалась принять поправки Зеленского в закон о выборах
Новый президент предложил провести парламентские выборы только по партийным спискам и снизить проходной барьер. Депутаты отказались вносить эти вопросы в повестку дня
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Верховная рада отказалась поддержать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки в закон о выборах народных депутатов, передает корреспондент РБК. Речь идет о предложении провести досрочные выборы Рады только по партийным спискам и о снижении проходного барьера для партий с 5 до 3%.

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Депутаты отказались включать в повестку дня рассмотрение этого вопроса: за проголосовали только 92 депутата. За изменение закона о госзакупках относительно подготовки ЦИК к проведению досрочных выборов проголосовали 127 депутатов. Для принятия законопроектов необходимо как минимум 226 голосов. Всего на заседании было зарегистрировано 240 депутатов. При этом председатель Рады Андрей Парубий заявил, что ЦИК подготовится к досрочным выборам и без этого закона.

Досрочные выборы Рады состоятся, но по старому закону, заявил РБК официальный представитель фракции «Блок Петра Порошенко — Солидарность» Александр Черненко.

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Судя по всему, поправки в закон о выборах Рады приняты не будут, сказала РБК и.о. пресс-секретаря Зеленского Ирина Победоносцева. По закону поправки в избирательное законодательство должны были быть приняты и подписаны президентом до конца дня, до публикации указа президента о проведении досрочных выборов на официальном ресурсе Рады «Голос Украины». Публикация дает официальный старт кампании, объясняет собеседник РБК, приближенный к Зеленскому.

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«На улицы Зеленский звать никого не планирует. Мы электоральный Майдан, но на улицы людей не зовем», — подчеркнула и.о.пресс-секретаря. Зеленский опубликует обращение к украинцам по этому поводу в ближайшее время, добавила Победоносцева.

Парубий, открывая заседание, заявил, что считает президентский указ о роспуске Рады и досрочных выборах «не только нарушением Конституции, а заведением Украины, воюющей Украины, в конституционный кризис».

«Около пяти раз я задавал вопрос президенту Украины, на каком основании он подписывает указ о роспуске парламента. Я получил ответ, что он считает, что коалиции не существует уже два года. Еще раз, очень внимательно, я перечитал Конституцию Украины. Я не нашел среди его полномочий полномочий устанавливать и оспаривать существование коалиции, этих полномочий нет и у главы Верховной рады», — пересказал Парубий свой разговор с Зеленским, состоявшийся во вторник во время консультаций президента с лидерами партий по роспуску Рады.

Внеочередное заседание Рады было созвано по инициативе Зеленского. Накануне президент подписал указ о роспуске Рады и назначил новые выборы на 21 июля. Зеленский сослался на положение Конституции Украины, которое позволяет распустить парламент, в случае если на протяжении одного месяца не сформирована коалиция. Глава Украины подчеркнул, что принял решение и из-за низкого уровня доверия украинцев к парламенту.

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Автор: Елизавета Антонова
Теги: Владимир Зеленский, Верховная рада
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