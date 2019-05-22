Рада отказалась принять поправки Зеленского в закон о выборах

Верховная рада отказалась поддержать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским поправки в закон о выборах народных депутатов, передает корреспондент РБК. Речь идет о предложении провести досрочные выборы Рады только по партийным спискам и о снижении проходного барьера для партий с 5 до 3%.
Депутаты отказались включать в повестку дня рассмотрение этого вопроса: за проголосовали только 92 депутата. За изменение закона о госзакупках относительно подготовки ЦИК к проведению досрочных выборов проголосовали 127 депутатов. Для принятия законопроектов необходимо как минимум 226 голосов. Всего на заседании было зарегистрировано 240 депутатов. При этом председатель Рады Андрей Парубий заявил, что ЦИК подготовится к досрочным выборам и без этого закона.
Досрочные выборы Рады состоятся, но по старому закону, заявил РБК официальный представитель фракции «Блок Петра Порошенко — Солидарность» Александр Черненко.