Рада отказалась принять поправки Зеленского в закон о выборах

Судя по всему, поправки в закон о выборах Рады приняты не будут, сказала РБК и.о. пресс-секретаря Зеленского Ирина Победоносцева. По закону поправки в избирательное законодательство должны были быть приняты и подписаны президентом до конца дня, до публикации указа президента о проведении досрочных выборов на официальном ресурсе Рады «Голос Украины». Публикация дает официальный старт кампании, объясняет собеседник РБК, приближенный к Зеленскому.

«На улицы Зеленский звать никого не планирует. Мы электоральный Майдан, но на улицы людей не зовем», — подчеркнула и.о.пресс-секретаря. Зеленский опубликует обращение к украинцам по этому поводу в ближайшее время, добавила Победоносцева.

Парубий, открывая заседание, заявил, что считает президентский указ о роспуске Рады и досрочных выборах «не только нарушением Конституции, а заведением Украины, воюющей Украины, в конституционный кризис».

«Около пяти раз я задавал вопрос президенту Украины, на каком основании он подписывает указ о роспуске парламента. Я получил ответ, что он считает, что коалиции не существует уже два года. Еще раз, очень внимательно, я перечитал Конституцию Украины. Я не нашел среди его полномочий полномочий устанавливать и оспаривать существование коалиции, этих полномочий нет и у главы Верховной рады», — пересказал Парубий свой разговор с Зеленским, состоявшийся во вторник во время консультаций президента с лидерами партий по роспуску Рады.

Внеочередное заседание Рады было созвано по инициативе Зеленского. Накануне президент подписал указ о роспуске Рады и назначил новые выборы на 21 июля. Зеленский сослался на положение Конституции Украины, которое позволяет распустить парламент, в случае если на протяжении одного месяца не сформирована коалиция. Глава Украины подчеркнул, что принял решение и из-за низкого уровня доверия украинцев к парламенту.