Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь

Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь

Верховная рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении избирательного законодательства. По мнению украинского президента, так депутаты пытаются снова «пролезть» в парламент

Фото: Петр Сивков / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны не поддерживать «старых политиков» на досрочных выборах в Верховную раду. Так он отреагировал на отказ Рады рассматривать его законопроект о выборах в парламент. Документ должен был изменить избирательную систему и снизить проходной барьер для партий.

«Верховная рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook.

По его мнению, депутаты ошибаются, если намерены «за деньги и гречку снова пролезть» в парламент.

«Даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле», — добавил глава государства.