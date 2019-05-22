Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны не поддерживать «старых политиков» на досрочных выборах в Верховную раду. Так он отреагировал на отказ Рады рассматривать его законопроект о выборах в парламент. Документ должен был изменить избирательную систему и снизить проходной барьер для партий.
«Верховная рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook.
По его мнению, депутаты ошибаются, если намерены «за деньги и гречку снова пролезть» в парламент.
«Даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле», — добавил глава государства.