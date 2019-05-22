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Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь
Верховная рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении избирательного законодательства. По мнению украинского президента, так депутаты пытаются снова «пролезть» в парламент
Фото: Петр Сивков / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны не поддерживать «старых политиков» на досрочных выборах в Верховную раду. Так он отреагировал на отказ Рады рассматривать его законопроект о выборах в парламент. Документ должен был изменить избирательную систему и снизить проходной барьер для партий.

«Верховная рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook.

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По его мнению, депутаты ошибаются, если намерены «за деньги и гречку снова пролезть» в парламент.

«Даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле», — добавил глава государства.

Выборы в парламент Украины должны были пройти в октябре 2019 года. Во вторник, на следующий день после вступления в должность президента, Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

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Законопроект, предложенный президентом на рассмотрение Верховной раде, включал снижение проходного барьера в парламент с 5 до 3%, а также предусматривал переход от пропорционально-мажоритарной системы выборов к пропорциональной системе по закрытым спискам. В пояснительной записке к документу говорилось, что досрочный роспуск Рады и срок в 60 дней для избрания нового состава парламента «не оставляет шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах народных депутатов Украины».

«[Внеочередные] выборы должны проводиться по одной из избирательных систем, которые применялись на выборах в Украине раньше и понятны для избирателей и тех, кто непосредственно  будет организовывать скоротечный избирательный процесс», — указывается в записке.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Владимир Зеленский, Верховная рада Украины, парламентские выборы
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