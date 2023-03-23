Bloomberg узнал об опасениях США быть загнанными в угол из-за плана КНР

Если США будут игнорировать план Китая, Пекин постарается доказать другим странам, что Вашингтон не заинтересован в мире на Украине, опасаются в администрации. Путин допускал, что идеи КНР могут стать основой урегулирования

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Власти США опасаются, что страна окажется «загнанной в угол» из-за предложенного Китаем плана урегулирования конфликта Москвы и Киева, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации.

В Вашингтоне скептически отнеслись к идее КНР, отмечая, что призыв Пекина к прекращению огня позволит России «закрепить ее территориальные приобретения». Однако, по словам собеседника агентства, Соединенные Штаты не могут проигнорировать план, так как это позволит Китаю доказать другим странам, которые устали от боевых действий и от экономического ущерба, «что Вашингтон не заинтересован в мире».

С этим согласна научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бонни Лин — по ее мнению, Китай будет настаивать на том, что Вашингтон выступает против прекращения огня, чтобы «представить США в негативном свете».

Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, в годовщину начала российской военной операции. В документе 12 пунктов, которые в том числе предусматривают прекращение военных действий, отказ от эскалации и возобновление переговоров между Москвой и Киевом.

Президент США Джо Байден назвал предложения китайской стороны выгодными лишь для России. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что само по себе предложение о прекращении огня «совершенно разумно», но заключать мир на российских условиях нельзя, так как Москва воспользуется им для укрепления своих позиций. В то же время госсекретарь Энтони Блинкен увидел в китайском плане «позитивные элементы».

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал, что инициатива Китая не похожа на план, а является скорее высказыванием мыслей. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что Китай уравнивает «агрессора и жертву».



Россия положительно оценила инициативу КНР. В МИДе заявили, что Москва ценит «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами». В Кремле приветствовали любые попытки «сформулировать тезисы для выхода на мирные рельсы урегулирования проблемы», но отметили сложность в вопросе ведения диалога с Киевом. Президент Владимир Путин допустил, что в будущем предложения Китая могут быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию.