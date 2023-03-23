Bloomberg узнал об опасениях США быть загнанными в угол из-за плана КНР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 82,97 (+0,42) Инвестиции, 22 мар, 16:22 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 76,96 (+0,12) Инвестиции, 22 мар, 16:22
Times сообщила об украинском спецназе, который использует спутники ЦРУ Политика, 10:49
Как Арктическая зона стала точкой притяжения инвестиций РБК +, 10:48
Минфин пояснил порядок расчета льгот по ИИС-3 Инвестиции, 10:47
SEC подала в суд на главу Huobi и предупредила о возможном иске Coinbase Крипто, 10:38
Кадыров предложил продемонстрировать Западу последствия заражения ураном Политика, 10:38
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 10:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:34
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
С соавтора «Рика и Морти» сняли обвинения в домашнем насилии Life, 10:30
Как и зачем российский агрокомплекс переходит на бережливое производство Новая экономика, 10:30
Гибкое решение: почему ТеДо стала резидентом сервисного офиса Тренды, 10:30
Как выбрать летние покрышки: базовые правила РБК Autonews, 10:29
Где в Москве можно купить жилье премиального уровня по цене бизнес-класса РБК Недвижимость, 10:27
Вы уже урезали все лишние расходы: что делать дальше Pro, 10:27
Как аукционная борьба увеличивает интерес к объекту РБК +, 10:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал об опасениях США быть загнанными в угол из-за плана КНР

Bloomberg: США боятся быть загнанными в угол из-за мирного плана Китая по Украине
Если США будут игнорировать план Китая, Пекин постарается доказать другим странам, что Вашингтон не заинтересован в мире на Украине, опасаются в администрации. Путин допускал, что идеи КНР могут стать основой урегулирования
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Власти США опасаются, что страна окажется «загнанной в угол» из-за предложенного Китаем плана урегулирования конфликта Москвы и Киева, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации.

В Вашингтоне скептически отнеслись к идее КНР, отмечая, что призыв Пекина к прекращению огня позволит России «закрепить ее территориальные приобретения». Однако, по словам собеседника агентства, Соединенные Штаты не могут проигнорировать план, так как это позволит Китаю доказать другим странам, которые устали от боевых действий и от экономического ущерба, «что Вашингтон не заинтересован в мире».

С этим согласна научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бонни Лин — по ее мнению, Китай будет настаивать на том, что Вашингтон выступает против прекращения огня, чтобы «представить США в негативном свете».

Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, в годовщину начала российской военной операции. В документе 12 пунктов, которые в том числе предусматривают прекращение военных действий, отказ от эскалации и возобновление переговоров между Москвой и Киевом.

Президент США Джо Байден назвал предложения китайской стороны выгодными лишь для России. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что само по себе предложение о прекращении огня «совершенно разумно», но заключать мир на российских условиях нельзя, так как Москва воспользуется им для укрепления своих позиций. В то же время госсекретарь Энтони Блинкен увидел в китайском плане «позитивные элементы».

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал, что инициатива Китая не похожа на план, а является скорее высказыванием мыслей. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что Китай уравнивает «агрессора и жертву».

Россия положительно оценила инициативу КНР. В МИДе заявили, что Москва ценит «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами». В Кремле приветствовали любые попытки «сформулировать тезисы для выхода на мирные рельсы урегулирования проблемы», но отметили сложность в вопросе ведения диалога с Киевом. Президент Владимир Путин допустил, что в будущем предложения Китая могут быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию.

Читайте на РБК Pro
Компании-зомби: откуда берутся и как с ними справиться
Чем может обернуться попытка навязать подростку выбор профессии
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом
«Сегодня продаем диваны, завтра — ювелирку»: кто выживает на Ozon и WB
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
США Китай прекращение огня Военная операция на Украине
Материалы по теме
Боррель указал на ключевую проблему в мирном плане Китая
Политика
Зеленский не увидел в предложениях Китая мирного плана
Политика
Блинкен выступил против «уловок» для заморозки конфликта на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter