Блинкен нашел в мирном плане Китая по Украине «позитивные элементы»
В китайском плане по урегулированию конфликта на Украине есть «позитивные элементы», считает государственный секретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит Le Monde.
В то же время, отметил Блинкен, Пекин мог бы сделать акцент на восстановлении суверенитета Украины, если бы относился к дипломатии «по-настоящему серьезно».
Президент США Джо Байден в свою очередь называл предложения китайской стороны выгодными лишь для России. «Я не увидел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России, если следовать китайскому плану», — говорил Байден.
КНР в годовщину начала военных действий России на Украине изложила свой мирный план из 12 пунктов, предложив, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций.
В Киеве и ЕС также скептически отнеслись к предложениям Пекина. Украинский президент Владимир Зеленский не увидел в них мирного плана, а лишь соображения. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель счел, что Китай уравнивает «агрессора и жертву».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заслуживающими внимания любые попытки «выработать план, который будет способствовать переводу конфликта в мирное русло». Кремль намерен тщательно проанализировать китайские предложения с учетом «интересов самых разных сторон», но это будет «очень длительный, напряженный процесс», отметил он.