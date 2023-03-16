Белый дом выступил против прекращения огня на Украине по предложению КНР

Представитель Белого дома считает, что само по себе предложение о прекращении огня «совершенно разумно», но сейчас оно было бы выгодно только России: Москва воспользуется им для укрепления своих позиций, заявил Кирби

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Соединенные Штаты не поддерживают выдвинутый Китаем план урегулирования конфликта на Украине, который в том числе предусматривает прекращение огня. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, само по себе предложение о прекращении огня «звучит совершенно разумно», но сейчас оно по сути «ратифицировало бы завоевания России». «По сути, это будет означать признание территориальных приобретений России, сейчас это представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», — сказал он (цитата по AFP). Украина и большинство других стран не признают присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и считает соответствующие референдумы нелегитимными; Москва настаивает, что необходимо признать сложившиеся терроториальные реалии.

Кирби считает, что прекращение огня позволит Москве «еще больше укрепить свои позиции на Украине, восстановить силы… и провести их переподготовку, чтобы они могли возобновить атаки в любое время». Представитель Белого дома подчеркнул, что мир «не может быть односторонним, и он должен обязательно включать украинские взгляды и решения и основываться на них».

На брифинге представитель Белого дома отметил также, что намерение Польши направить на Украину истребители МиГ-29 является «суверенным решением», которое не подтолкнет президента Джо Байдена к отправке Киеву американских самолетов F-16.

Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, в годовщину начала военных действий. Документ содержит 12 пунктов, которые в том числе предусматривают их прекращение, отказ от эскалации и возобновление переговоров между Москвой и Киевом.

МИД России положительно оценил инициативу КНР, заявив, что Москва ценит «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами». В Кремле, приветствовали любые попытки «сформулировать тезисы для выхода на мирные рельсы урегулирования проблемы». В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что позиция Киева не позволяет вести диалог с Украиной, поэтому Россия продолжает военную операцию до достижения поставленных целей.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал, что инициатива Китая не похожа на план, а является скорее высказыванием мыслей. Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия назвал план неприемлемым. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак выразил уверенность, что Россия воспользуется прекращением огня, чтобы заморозить конфликт. В то же время Ермак сказал, что Украина мечтает о мире и «полной территориальной целостности».