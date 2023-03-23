Медведев пообещал «летящие в бундестаг средства» в случае ареста Путина

Медведев: арест Путина за рубежом по решению МУС будет равносилен объявлению войны

Арест российского президента Владимира Путина за рубежом по решению Международного уголовного суда (МУС) — нереализуемый сценарий, но если это все же произойдет, то будет равносильно объявлению войны России, считает зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Отрывки из его интервью журналистам опубликованы в Telegram.

«Вот представим себе <...> действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации!» — сказал он. В этом случае, пригрозил Медведев, «все наши средства, ракетные и прочие, полетят в бундестаг, в офис канцлера и так далее».

Зампред Совбеза напомнил о словах главы Минюста ФРГ Марка Бушмана, который заявил о готовности выполнить требование МУС и арестовать Путина, если «его нога ступит на территорию Германии». «Он понимает, что это casus belli, что это объявление войны? Или он учился плохо?», — задался вопросом Медведев.

Он назвал МУС «правовым ничтожеством» и отметил, что решение суда «создает колоссальный негативный потенциал» на фоне плохих отношений российских властей с Западом, которые «вообще, наверное, за всю историю не были [хуже]».

МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, назвав их ответственными за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала военной операции.

В Кремле назвали решение суда «неприемлемым», отметив, что Путин не «принимает его близко к сердцу»; представитель МИДа Мария Захарова напомнила, что Москва не является участницей Римского статута Международного уголовного суда, основополагающего документа МУС.



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