В ООН допустили встречи с Путиным несмотря на ордер МУС

Чаба Короши (Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Global Look Press)

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Короши готов встречаться с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест. Об этом на брифинге заявила официальный представитель главы Генассамблеи Полина Кубиак.

«Председатель Короши по-прежнему желает говорить с президентом Путиным, если он этого захочет», — заявила Кубиак.

Она отметила, что Россия по-прежнему остается членом Генассамблеи ООН, если только совет безопасности ООН и сама Генассамблея «не примут иные формы».

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина, объяснив свое решение тем, что он, предположительно, ответствен «за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». В Кремле назвали «ничтожными с точки зрения права» любые подобные решения этого суда и добавили, что Москва не признает юрисдикцию МУС.

Вместе с Путиным ордер на арест также выдан на детского омбудсмена Марию Львову-Белову. Львова-Белова сочла действия МУС оценкой «помощи детям нашей страны, что Россия не оставляет их в зоне военных действий» со стороны международного сообщества.